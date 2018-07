Trei ani încununaţi la Arte

Organizată de Muzeul Ţării Crişurilor şi Universitatea din Oradea – Facultatea de Arte, Gala diplomelor 2018 a avut loc marţi şi miercuri la noul sediu al muzeului din str. Armatei Române nr. 1/A. În urmă cu o săptămână, pe 10 iulie, Moda şi Designul vestimentar şi-au prezentat lucrările, marţi a fost rândul celor de la Pictură, Grafică, Artă decorativă, Design, respectiv Pictură şi multimedia.

Amfitrionul vernisajului, Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor şi profesor al Facultăţii de Arte, a specificat faptul că aproape toate galele Facultăţii de Arte s-au desfăşurat la Muzeul Ţării Crişurilor, începând cu 1997, şi speră că, în perspectivă, va exista şi oportunitatea de a organiza expoziţii personale ale acelor absolvenţi care vor reuşi să se consacre în planul artelor frumoase ca personalităţi bine conturate. „Vreau să subliniez faptul că Muzeul Ţării Crişurilor, în noua formulă care vedeţi că se naşte, este ca pasărea Phoenix, renaşte frumos. Pentru noi această renaştere înseamnă, prin prezenţa voastră, şansa viitorului. Şi prin voi vom putea să ne consacrăm ca muzeu al viitorului. Vă felicit pentru ceea ce ne-aţi prezentat aici, este o expoziţie de bună calitate”, a încheiat Aurel Chiriac.

Ca la multe alte evenimente ale Universităţii Oradea, a fost prezentă la vernisaj şi prodecanul Ligia Burtă, care a lăudat spaţiul extrem de generos oferit de muzeu acestei gale. „În aceste momente voi vă dezvăluiţi în toată frumuseţea voastră, iar noi suntem onoraţi şi mândri de colaborarea pe care Universitatea Oradea o are cu Muzeul Ţării Crişurilor. Sper să ne putem regăsi din când în când nu numai la momentul licenţei, ci şi de-a lungul unui an, la fel de frumoşi, la fel de talentaţi, la fel de plini de iniţiativă, şi să ne bucurăm unii de alţii. Sunt cu adevărat extrem de impresionată de valoarea voastră, de faptul că daţi culoare acestei comunităţi. Noi trebuie să vă promovăm pe voi, şi voi trebuie să ne promovaţi pe noi ca să putem merge înainte”, a precizat Ligia Burtă.

Momentul de final al anilor de studiu este momentul în care dascălii se bucură cel mai mult când au o expoziţie atât de reuşită, după cum a mărturisit decanul Facultăţii de Arte, Corina Andor, care a precizat că evoluţia studenţilor în cei trei ani a fost spectaculoasă, deşi poate nu se vede numai din lucrările expuse. „A fost un an plin de evenimente, în care Universitatea ne-a susţinut în tot ce am făcut. Cred că Facultatea de Arte are un rol important în comunitate şi cred că mai avem multe de arătat. Vă aşteptăm, ca absolvenţi ai Facultăţii de Arte, să vă întoarceţi la noi pentru a avea proiecte împreună, ne aşteptăm să vă vedem lucrând şi împlinindu-vă ca profesionişti în acest domeniu”, a spus Corina Andor.

Cel care s-a ocupat îndeaproape de expoziţie şi panotarea lucrărilor a fost Teofil Ştiop, directorul Departamentului de Arte Vizuale, care a subliniat munca multă din spatele lucrărilor expuse şi sprijinul primit de fiecare dată din partea studenţilor, a profesorilor din departament şi, de asemenea, a părinţilor care îşi susţin copiii pe acest drum al artei. Lucrările din expoziţie sunt eterogene, cu tematică diversă, cu dimensiuni diferite şi realizate prin tehnici variate. „Ne-am asumat de la bun început eterogenitatea acestei expoziţii, dar am reuşit să scoatem o expoziţie destul de bună şi coerentă la nivel vizual. Avem aici lucrări de diplomă de la pictură, grafică, artă decorativă şi design, dar şi lucrări de dizertaţie de la masterul de pictură şi multimedia. Vreau să le mulţumesc tuturor pentru aportul lor la această expoziţie şi sper ca în viitor să putem să ne păstrăm în continuare acest trend pozitiv”, a punctat Teofil Ştiop.

Lucrările de licenţă prezentate la Gala diplomelor au fost coordonate la Pictură de: conf. univ. dr. Paul Blînda, lect. univ. dr. Constantin Costea, la Grafică: conf. univ. dr. Fekete Tiberiu, lect. univ. dr. Diana Oțet, la Design: conf. univ. dr. Radu Emil Mărieș, lect. univ. dr. Anamaria Abrudan şi la Arte decorative de: lect. univ. dr. Corina Baciu, lect. univ. dr. Mihaela Tătulescu, lect. univ. dr. Olimpia Urdea, asist. univ. dr. Anca Popescu. Lucrările de master la Pictură și multimedia au fost coordonate de: conf. univ. dr. Teofil Ioan Știop, conf. univ. dr. Diana Gabriela Bohnstedt Gavrilaș, conf. univ. dr. Fekete Tiberiu.

Miercuri după-amiază a avut loc la Muzeul Ţării Crişurilor un concert vocal instrumental al absolvenţilor Departamentului de Muzică din cadrul Facultăţii de Arte, specializările: Interpretare muzicală – instrumente, Interpretare muzicală – canto.