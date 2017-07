Trei zile de foc: cod galben și portocaliu de caniculă

Potrivit ANM, valul de căldură va ajunge în România marți, 1 august, iar miercuri va cuprinde toată țara.



„În cursul zilei de marți (1 august), valul de căldură se va extinde în majoritatea regiunilor, iar în Banat, Crişana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, vremea va fi caniculară și disconfortul termic în accentuare. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unităţi și local îl va depăși ușor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 35 și 37 de grade”, transmite ANM.

De miercuri temperaturile cresc și mai mult, iar județul Bihor, alături de alte 14 județe, va fi sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar restul țării sub cod galben. „Miercuri și joi (2 și 3 august), valul de căldură se va intensifica şi va cuprinde toată țara. Vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în general peste pragul critic de 80 de unităţi, iar local minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade. În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat și se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent între 36 și 39 de grade”, mai precizează ANM.