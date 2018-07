Un doctor bihorean a descoperit o familie de vulpi roșcate în curte și le-a donat la ZOO Oradea

Noile locatare ale ZOO au o poveste inedită. Puii au fost găsiți de un localnic din Valea lui Mihai, care le-a găsit ascunse sub o grămadă de lemne din propria curte.

Abandonați de mamă, puii au fost donați Grădinii Zoologice din Oradea.

„Personalul ZOO a stabilit că puii sunt născuți în luna martie. De atunci și până în prezent, micile vietăți au fost ținute în interior, fiind hrănite cu carne de pui și ulei de somon, iar acum sunt pregătite pentru a fi eliberate în țarcul special amenajat”, transmite Loredana Buz, consilier relații publice ADP Oradea.

Vulpile roșcate aparţin familiei Canidae, care mai include lupii, câinii, şacalii, câinele enot etc. Un animal extrem de vânat pentru blana sa, dar și pentru faptul că și-a câștigat faima de devoratoare de găini, vulpea este un mamifer omnivor, de dimensiune mică spre medie. Este mai mică decât câinele obișnuit și evident mai mică decât lupul. Are între 7 și 10 kg, rareori depășind această greutate. Corpul are sub 1 m lungime, iar coada stufoasă, circa 30-40 cm.

