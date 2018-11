Un senator acuză: „Electroșocuri la copiii cu probleme psihice”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, senatorul USR Vlad Alexandrescu acuză Jandarmeria Bihor că ar fi aplicat electroșocuri copiilor cu probleme psihice de la Liceul „George Barițiu” din Oradea.

„Câțiva părinți mi-au scris că jandarmii care ar trebui să-i protejeze pe copii îi abuzează în cel mai teribil mod cu putință. Din relatările lor, jandarmii se comportă ca niște brute, intră în camerele copiilor, le aplică lovituri și îi electrocutează cu electroșocuri. Copii cu grave probleme psihice care în locul tratamentului unor specialiști, primesc lovituri și șocuri…”, a scris Alexandrescu.

Incidentul este infirmat de conducerea unității de învățământ, dar și de jandarmeria Bihor. Atât directorul Liceului „George Barițiu”, prof. Tiberiu Sâncelean, cât și conducerea Jandarmeriei Bihor, susțin că Jandarmeria Bihor nu a fost solicitată și nu a executat misiuni de pază la unitatea de învățământ.

Inspectoratul Școlar Județean Bihor, dar și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor au declanșat o anchetă la Liceul „George Barițiu”.

„Nu s-a întâmplat așa ceva. Sunt niște aberații cât China. Niciun jandarm nu a intrat în unitatea noastră de învățământ”, a declarat directorul Sâncelean.

Jandarmeria aplică electroșocuri copiilor cu probleme psihice”, așa și-a început senatorul USR Vlad Alexandrescu postarea pe pagina sa de Facebook.

„Există un liceu tehnologic pentru elevi cu nevoi speciale în Oradea numit «George Barițiu». Copiii ce suferă de autism, de retard mintal sau alte afecțiuni psihice vin aici pentru că au nevoie de atenție specială și pentru a se putea integra mai ușor în societate.

Acum câteva săptămâni a avut un loc un incident oribil în care un elev de la Arte și Meserii a obligat pe unul dintre copiii cu retard mintal să îi fac sex oral unui alt coleg cu probleme psihice. Totul în plină zi, în curtea liceului presărată cu camere video. Sesizarea a fost făcută abia după o săptămână, iar agresorul a fost arestat preventiv.

Ce face conducerea școlii? În loc să se preocupe de consilierea psihiatrică a victimelor ori să facă o anchetă pentru a vedea de ce elevii nu erau sub supravegherea profesorilor, primul lucru pe care îl face este să apeleze la Jandarmerie pentru a asiguta paza liceului. Așa-zisa «pază» a forțelor de ordine este asigurată doar noaptea și doar în internat.

Lucrurile nu s-au schimbat deloc în bine. Câțiva părinți mi-au scris că jandarmii care ar trebui să-i protejeze pe copii îi abuzează în cel mai teribil mod cu putință. Din relatările lor, jandarmii se comportă ca niște brute, intră în camerele copiilor, le aplică lovituri și îi electrocutează cu electroșocuri. Copii cu grave probleme psihice care în locul tratamentului unor specialiști, primesc lovituri și șocuri…

Iar asta este doar ce mi-au scris unii părinți până acum. Jumătate din elevii liceului special provin din centre de plasament. Ei nu au părinți care să-i ducă la spital, să vadă dacă sunt bine sau să le îngrijească rănile. Ei nu au nicio voce cu care să strige după ajutor. Fără sesizările părinților, ar rămâne în acest iad fără ca nimeni să știe de suferința lor.

Am făcut o plângere către Parchetul din Bihor și am sesizat Avocatul Copilului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Cei vinovați de aceste abuzuri trebuie să răspundă pentru faptele lor. Acești copii merită o viață normală, nu un tratament inuman”, a mai scris Alexandrescu.

Anchete

În urma postării apărute în mediul online, conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bihor s-a autosesizat și a dispus o comisie de anchetă.

Șeful IȘJ Bihor, Alin Novac-Iuhas, a emis un ordin de serviciu prin care o echipă de la Inspectoratul Școlar Județean Bihor a plecat să verifice faptele.

„Nici la școală, nici la Inspectorat nu s-a semnalat un eveniment major care să aibă loc la acest liceu. Cu toate acestea, după ce am ăzut postarea am trimis o echipă în control și am sesizat conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor pentru a vedea dacă aceste fapte se confirmă sau nu. Se vorbește că Jandarmeria ar fi aplicat electroșocuri copiilor.

Din primele informații, se pare că Jandarmeria nu a fost solicitată pentru nici o intervenție nici la Liceu, nici la internat. Colegii mei sunt acolo și fac cercetări. Deocamdată nu avem semnale că cele scrise de domnul Alexandrescu ar fi adevărate. Îmi pare rău că domnul Alexandrescu nu face publice acele documente sau mărturii care ar putea ajuta la elucidarea problemelor despre care acesta vorbește”, a spus inspectorul general Alin Novac-Iuhas.

„Nu a executat misiuni”

Și Jandarmeria Bihor a reacționat, printr-un comunicat de presă, cu privire la informațiile apărute în spațiul public și, ulterior, în mass-media despre evenimentele petrecute la Liceul Tehnologic „George Bariţiu” din Oradea.

„Jandarmeria Bihor nu a fost solicitată şi nu a executat misiuni de pază la internatul Liceului Tehnologic «George Bariţiu» din Oradea, cu atât mai mult cu cât, Legea 550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările și completările ulterioare şi Legea 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor, republicată, prevăd expres că Jandarmeria Română poate asigura paza unor obiective, altele decât cele aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, doar prin Hotărâre de Guvern.

În ceea ce priveşte informaţia apărută în mass-media, cu privire la incidentul petrecut în incinta aceluiaşi liceu în data de 5 octombrie 2018, menţionăm că Jandarmeria Bihor nu a fost solicitată şi nici nu a intervenit pentru rezolvarea acelui incident”, se arată în comunicatul de presă al Jandarmeriei Bihor.

Contactat telefonic, directorul Liceului „George Barițiu”, prof. Tiberiu Sâncelean, a declarat că cele scrise de senatorul Alexandrescu sunt minciuni.

El crede că un părinte, același care în urmă cu câțiva ani, a mai aruncat cu acuze și spre o Școală Specială din Tileagd, ar fi trimis o scrisoare senatorului. Iar acesta în loc să le verifice le-a aruncat în spațiul public.

Sex oral

„Niciun jandarm nu a intrat în unitatea noastră de învățământ”, a arătat Sâncelean.

Chestionat în legătură cu incindetul petrecut în luna octombrie la Liceul „George Barițiu”, când un elev de 16 ani din școală l-ar fi obligat pe un altul (de 17 ani – n.r.) cu retard mintal să îi facă sex oral unui alt coleg cu probleme psihice, directorul susține că imediat ce a aflat despre problemă a sesizat Poliția de Proximitate.

„Nu am primit încă nicio rezoluție din partea Poliției. Când am aflat, am sesizat Poliția. Elevul acuzat de această faptă a fost preluat de polițiști și a fost dus la audieri. Inițial, elevul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe urmă a fost propus pentru arest preventiv de 30 de zile. Cel reținut avea discernământ, dar este cu probleme afective. Noi am urmărit camerele de supraveghere. Elevii se duc la un moment dat într-un spațiu în care nu există camere de supraveghere video, unde stau vreo două minute. Mi-e greu să cred că în cele două minute s-a întâmplat ceva, dar anchetatorii cercetează ce s-a întâmplat”, a declarat directorul.

Acuzații respinse și de Consiliul Județean Bihor

Informațiile apărute la adresa Liceului Tehnologic „George Barițiu” sunt respinse și de Consiliul Județean Bihor, coordonatorul rețelei școlare cu regim special. Reprezentanții CJ Bihor consideră că este mai mult decât necesar verificarea mai multor surse, înainte de lansarea unor incriminări.

„Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea nu are niciun contract/parteneriat încheiat cu Jandarmeria Bihor, astfel încât reprezentanții acestei instituții nu au fost parte a niciunui fel de activitate, incident sau acte de violență în incinta respectivei unități de învățământ.

Trebuie precizat că, pentru prevenirea oricărei tip de probleme sau a unor acte de violență, și totodată, pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște a fost încheiat un contract de prestări servicii cu o companie de profil – SC Pază și Protecție Bihor S.R.L.

În acest contract se stipulează faptul că societatea prestatoare execută servicii de intervenție și patrulare, iar în cazuri deosebite, la solicitarea beneficiarului poate interveni la aplanarea oricărui tip de conflict. Menționăm că, fiind o societate de pază, conform legislației în vigoare, în componența echipamentului aflat în dotarea celor ce efectuează serviciul, nu se regăsesc electroșocuri.

De asemenea, facem precizarea că, în incinta unității de învățământ – hol, curte, internat – accesul reprezentanților firmei de specialitate se face în prezența unui pedagog sau a profesorului de serviciu”, a arătat purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor, Adrian Simon.