Un șofer beat a fost arestat după ce a acroșat o femeie și a fugit de la locul accidentului

Accidentul a avut loc vineri, 6 decembrie, pe raza localității Groși, pe un drum public secundar, adiacent DN 1. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, din Groși, în timp ce conducea un autoturism, a accidentat o femeie de 51 de ani, din Groși, care circula regulamentar, pe partea stângă a direcției de mers, respectând direcția de mers a vehiculului.

În urma impactului, femeia a fost proiectată în albia văii Groși, în apă, suferind leziuni ușoare.

„După producerea accidentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuviințarea poliției sau a procurorului de caz, fiind identificat și depistat cu operativitate de polițiștii rutieri din Aleșd, în apropierea locului producerii evenimentului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,75 mg./l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, transmite comisar șef IPJ Bihor, Alina Fărcuța.

Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, iar sâmbătă a fost prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleșd cu propunere de arestare preventivă. „Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Aleşd a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a celui în cauză pentru o perioadă de 30 de zile”, precizează Alina Fărcuța.

Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Aleșd continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție sau a procurorului de caz.