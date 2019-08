Vedeta de sâmbătă la Way Too Far Festival: Crazy Town

Incontestabil, vedeta celei de a doua zile de Way Too Far Rock Festival a fost trupa americană Crazy Town. Însă până la ea, şi trupele româneşti care i-au precedat au fost aşteptate ca vedete ale scenei rock autohtone.

De la ora 19, primii au fost băimărenii de la Riot Monk, care au energizat şi la propriu şi la figurat atmosfera. Şi asta pentru că, pe la jumătatea concertului, şi-au introdus piesa „Be Pălincă” cu un recipient din acest „leac” , pe care l-au oferit cu generozitate fanilor din faţa scenei. Le-au urmat clujenii de la Luna Amară. Cunoscută ca una din trupele cu atitudine din rockul alternativ românesc, nu a uitat să amintească faptul că a trecut exact un an de la protestele din Piaţa Victoriei şi lucrurile nu s-au schimbat de atunci. Asta, ca un preambul la piesa „Focuri”, de pe noul lor album, „Nord”. Mulţi rockeri cu tâmple albe s-au adunat în faţa scenei când a început să cânte Iris, chiar dacă acum solist este Costi Sandu, cu o activitate de aproape 30 de ani în lumea rock-ului romanesc. Semn că piesele lor sunt la fel de ascultate şi de iubite şi acum de generaţia 50 plus, indiferent de cine e frontman-ul, ca şi de mai tinerii fani. „Au cântat în cor şi „Floare de Iris”, şi „Trenul fără naş” sau „Strada ta”. Un moment special a fost interpretarea noii lor piese, „Lumea toată e un circ” cu măşti de clovni pe faţă. Aşteptaţi de foarte mulţi fani au fost cei opt de la Dirty Shirt. O nebunie frumoasă, o explozie de energie. Şi ei au amintit de evenimentele de acum un an din Piaţa Victoriei, înainte de a cânta piesa „Starea naţiei” de pe noul lor album, „Letchology”.

La miezul nopţii au urcat pe scenă cei de la Crazy Town. De la celebra piesă „Butterfly”, la piese de pe viitorul or album, „Crazy Town X”, au făcut un sumar a ceea ce înseamnă trupa americană astăzi. Bistriţenii de la Punkarta nu au mai putut încheia lista trupelor anunţând probleme de sănătate ale tobarului. Distracţia s-a terminat, ca şi cu o zi înainte, undeva spre dimineaţa, la scena de DJ.