Verdict final: echipa de handbal nu va fi înscrisă în Liga Națională

Președintele CS Municipal, Șerban Sere, a anunțat joi, în mod oficial, că echipa CSM Oradea nu va fi înscrisă în Liga Națională de handbal masculin, din rațiuni de ordin financiar. Conducerea clubului nu a reușit să asigure bugetul necesar pentru crearea unui lot competitiv, care să poată lupta cu șanse reale pentru supraviețuirea pe prima scenă.

În condițiile în care bugetul clubului rămâne constant de câțiva ani, singura sursă de finanțare suplimentară a secției de handbal ar fi fost sponsorizarea din mediul privat. Cum acest lucru nu s-a realizat, s-a ajuns la actualul verdict.

„Am luat această decizie cu mare părere de rău, pentru că, în calitate de fost sportiv, înțeleg ce înseamnă munca acelei echipei. Încă din luna septembrie am început să căutăm sponsori care să se alăture echipei, pentru că ne-am gândit din timp la acest lucru. Nu am fost surprinși în niciun caz de promovarea echipei și am încercat să prevenim situația în care ne aflăm acum. Din păcate, nu am reușit să atragem niciun sponsor, nimeni nu a dorit să finanțeze această echipă. Bugetul clubului nu ne permite la ora actuală să mărim suma alocată secției de handbal, pentru că acest lucru ar însemna desființarea altei sau altor secții. Municipalitatea nu poate, la rândul său, să crească bugetul clubului sportiv, pentru că este angrenată la ora actuală în numeroase proiecte și nu-și mai permite cheltuieli suplimentare”, a declarat Șerban Sere.