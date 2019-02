Vlad Sarca măsoară economiile în timp liber

Este un exemplu de succes pentru românii repatriați care și-au înființat propria afacere în Oradea. De asemenea, este și un exemplu de urmat de către tinerii care doresc să se dedice antreprenoriatului, fiind mentor pentru mulți dintre aceștia. Nu în ultimul rând, este un model care are trebui urmat de către cei care doresc să facă acte caritabile.

Vlad Sarca, este antreprenorul orădean premiat de Primăria Oradea pentru aportul adus Proiectului Repatriot, în cadrul evenimentului în care au fost premiaţi cei mai mari contribuabili pe anul 2018.

Antreprenorul are 35 de ani şi este economist de profesie. „Când am terminat facultatea, în 2006, Ştiinţe Economice la Universitatea de Vest din Timişoara, prin organizaţia studenţească AIESEC am primit un loc de muncă ca management training la o multinaţională din Viena, Kika, în domeniul mobilei, cu magazine în mai multe ţări. Eu am fost pregătit pentru deschiderea primelor magazine din România. În 2007, când m-am întors din Viena, am fondat în Oradea firma de recrutare EGV, care s-a dezvoltat pe 14 pieţe europene şi pentru o perioada am activat chiar şi în Emiratele Arabe Unite, Kuweit şi Azerbadjan. Toate profiturile pe care le-am adus în România, le-am reinvestit în Oradea şi am reuşit să dezvoltăm două clădiri de birouri, prin renovarea unor clădiri existente, oferind oraşului încă două clădiri frumoase din centrul istoric. Anul trecut am vândut firma EGV către un partener străin şi veniturile din vânzare le voi investi în continuare în Oradea şi, în special în startup-uri de tehnologie care să fie capabile să cucereasca pieţe internaţionale”, povesteşte Vlad Sarca.

Proiectul Repatriot

Proiectul Repatriot este un proiect al Romanian Business Leaders care își propune să ajute românii să se întoarcă în România prin antreprenoriat. Adică vrea să le arate românilor din străinătate că se pot repatria să facă afaceri și să trăiască bine în România. „Eu însumi sunt un repatriat. Proiectului Repatriot m-am alăturat în 2017 şi am început să promovez întoarcerea românilor din străinătate. Sunt români, destul de mulţi, care s-au întors în România. Din SUA, din Italia, din Anglia, etc. Statul român ar trebui să le arate că sunt bineveniţi. Cel mai mult îi deranjează instabilitatea politică şi economică. Ceea ce s-a întâmplat în 10 august 2018 a fost prost văzut. Programul Repatriot chiar asta încearcă să facă.

Încearcă să-i pună în legătură pe cei plecaţi cu oameni care se descurcă bine în România, cărora le place să trăiască în România şi care pot să le arate că există o parte pozitivă în România, că există acea Românie care înfloreşte. Nu doar cea pe care o vedem la televizor. Oamenii care vin din străinătate îşi dau seama că dacă nu ar fi cunoscut oameni din programul ăsta, s-ar fi ghidat tot timpul după ce văd la televizor sau după ce le spun rudele şi ar vedea doar partea întunecată a României”, subliniază antreprenorul.

Acesta este de părere că în Oradea există materia cenuşie necesară dezvoltării unor firme puternice şi mulţi au demonstrat că se pot face afaceri serioase pornind din oraşul nostru şi speră ca administraţia publică să continue investiţiile strategice în dezvoltarea orasului.

Vlad Sarca a făcut cadou oraşului Oradea un proiect de marketing online pe care l-a elaborat la Universitatea Columbia din New York. „Ca lider al echipei de proiect, i-am convins pe colegii mei din Germania, Franţa, Spania, Grecia şi Africa de Sud să alegem Oradea ca beneficiar al acestui proiect, care însă s-ar putea aplica la oraşe similare din toată lumea. Este vorba despre un proiect de promovare a oraşului Oradea în mediul online şi despre impulsionarea turismului”, explică tânărul.

Mentor pentru tineri

Vlad Sarca a fost şi este şi mentor pentru mulţi dintre tinerii antreprenori orădeni, ajutând la formarea acestora, fiind implicat în „Bursa talentelor”. Trei dintre aceştia sunt Vlad Mocanu, Flavius Herlaş şi Mark Lukacs, care împreună au făcut programul BeSmart, un program care şi-a propus să educe câteva sute de tineri din oraşele mai mici din Bihor. „Ideea lor, să-i educe din punct de vedere financiar pe tineri, mi s-a părut foarte bună. Am sponsorizat o bună parte din program. Am vrut să fiu un exemplu pentru ceea ce învaţă copiii respectivi. La finalul cursurilor pe care le-au ţinut, le-am povestit ce am făcut efectiv cu banii, cum am economisit”, explică Vlad Sarca.

Antreprenorul le recomandă tinerilor să economisească de la vârste fragede. „Eu le recomand tinerilor să-şi pună de o parte, tot timpul, o sumă de bani. Pentru că economiile înseamnă libertate. Banii, de fapt, reprezintă timpul tău. De fiecare dată când cheltui bani, cheltui de fapt timpul tău. Timpul tău este viaţa ta. Dacă îţi cheltui timpul cu cap, îţi dobândeşti independenţa. De la o anumită vârstă poţi să faci ce doreşti. Şi eu asta fac în momentul de faţă. Sunt propriul meu stăpân”, spune Vlad Sarca.

„Dăruieşte o casă”

Vlad este şi ambasador al Fundaţiei Comunitare Oradea. „De prin 2015 am început să mă implic în acţiunile Fundaţiei Comunitare Oradea. În 2016 an devenit membru în juriu la «Bursa talentelor», în 2017 devenind ambasador al lor. Prin Programul «Fondul de burse”, al Fundaţiei am ajuns la familia cu cei patru copii din Cheresig. Am fost impresionat de situaţia lor, de condiţiile în care trăiau, şi am hotărât să încerc să-i ajut. Aşa a luat fiinţă proiectul «Dăruieşte o casă»”, precizează antreprenorul.

Proiectul a fost încununat de succes, într-un termen destul de scurt, cu ajutorul Fundaţiei Comunitare Oradea şi al unor oameni cu suflet, Vlad Sarca a ajutat familia cu cei patru copiii să se mute dintr-o casă de chirpici, în stare avansată de degradare, într-o casă locuibilă.