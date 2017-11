Voleibalistele de la CSU se duelează cu liderul

Studentele orădence ocupă locul 3 in clasament după trei victorii consecutive inregistrate in cele 4 partide disputate.

„Toată echipa este determinată să continue evoluţiile pozitive şi sunt hotărate să producă prima înfrangere liderului seriei A2 la volei feminin, echipa FC Argeş Pitesti, echipa ce a retrogradat in sezonul trecut din Divizia A1”, a declarat Mariana Szabo Alexi.

Datorită unei competiţii de tir ce se desfăşoară în Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea, jocul este programat la Sala LPS “Bihorul” cu incepere de la ora 13.00.

Aceeaşi sala mai gazduieste in acest weekend (sâmbătă şi duminică) şi o etapă din cadrul Campionatului National de speranţe la care participă echipele LPS Bihorul Oradea, ACS Arany Salonta, CSS Avram Iancu Ştei şi CS Era Sport Oradea.