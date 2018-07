Voleiul și baschetul feminin, pe urmele handbalului masculin?

Sponsorii bihoreni nu prea iubesc sportul. Cam așa se poate deduce după ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în sportul din orașul nostru. La foarte scurt timp după „odiseea” echipei de handbal masculin CSM Oradea, care a eșuat în tentativa sa de înscriere în Liga Națională, din motive de ordin financiar, iată că alte două formații se află în situații similare.

Echipele de baschet și volei feminin ale Clubului Sportiv Universitar Oradea au participat cu succes la finele ediției precedente la barajele pentru promovarea în primele divizii.

La baschet, Universitatea CSM Oradea (antrenori Ioana Anica, Adriana Niculescu, Daniel Anica) a încheiat turneul pe locul trei, urmând să ia startul în grupa valorică secundă a Ligii Naționale. La volei, CSU Oradea (antrenoare Mariana Szabo Alexi, manager Paul Szabo Alexi) a promovat în Divizia A1, urmând să fie colegă de competiție cu vicecampioana Europei, Volei Alba Blaj. Din nefericire, cele două echipe nu beneficiază, cel puțin deocamdată, de o finanțare corespunzătoare pentru a efectua acest pas.

Doar promisiuni

Directorul interimar al CS Universitar, Adriana Floruța, afirmă că se află încă în așteptarea răspunsului din partea unor posibili sponsori pe care i-a contactat.

„La ora actuală, aștept un răspuns ferm din partea câtorva din numeroasele firme cu care am luat legătura. Din păcate, până acum nu avem nimic concret. La volei, ne-am înscris în Divizia A1, dar am rugat federația să ne păsuiască o perioadă, să vedem dacă vom reuși să găsim susținători financiari care să ne sprijine. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, echipa noastră își va continua activitarea tot în Divizia A2.

Termenul limită era de 15 iulie, dar am mai cerut câteva zile, poate totuși se va găsi cineva să ne ajute. În ceea ce privește echipa de baschet, aici există o nemulțumire din partea mai multor cluburi, cu privire la taxele prea mari de garanție și de înscriere pe care federația le solicită. Federația Română de Baschet a impus o taxă de garanție în valoare de 5.000 de euro pentru toate cluburile, pentru a fi sigură că formațiile înscrise nu se vor retrage ulterior.

Am înțeles că există un deficit de echipe la nivelul primului eșalon și în cazul în care am avea o finanțare corespunzătoare, am putea să participăm chiar în prima grupă valorică. Din nefericire, dacă nu vom găsi nimic, aici există chiar posibilitatea ca echipa să nu mai fie activă”, ne-a declarat Adriana Floruța.

Așadar, există riscul ca munca de un an a altor două echipe din cadrul sportului orădean să fi fost în zadar. Acele sportive s-au antrenat, au jucat, au câștigat, au promovat, dar nu vor fi răsplătite pentru efortul și munca lor. Ba mai mult, una din ele riscă să fie „inactivă”, ceea ce echivalent – nu-i așa? – cu desființarea!