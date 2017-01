„Vreau să-mi relansez cariera la Luceafărul”

Mijlocaşul Claudiu Codoban a semnat un contract valabil doi ani şi jumătate cu Luceafărul Oradea. A revenit, practic, acasă după cinci ani! „Codo”, împreună cu portarul Alin Goia, sunt cei mai vechi componenţi ai lotului, ei activând la Luceafărul din 2001, când s-a înfiinţat clubul. „Luceafărul ocupă un loc aparte în sufletul meu. Este o onoare să revin la clubul la care am crescut şi m-am format ca jucător. Îmi doresc să fiu sănătos, să aduc un plus echipei şi să ajut la îndeplinirea obiectivelor. Gândul meu este să-mi relansez cariera, să redevin la forma maximă pe care am avut-o. Mă bucur că domnul Ghilea şi domnul Blidaru au încredere în mine şi sper să am evoluţii pe măsura aşteptărilor lor”, spune Codoban.

Ultima dată la FC Braşov, fotbalistul a trecut printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere medical. Acum este refăcut şi aşteaptă cu nerăbdare revenirea pe teren. „Având familia alături, mi-a fost mai uşor să trec peste greutăţi. Mă simt mai puternic, mai întărit după această experienţă”, afirmă fotbalistul, care a suferit o intervenţie chirurgicală în luna august a anului trecut.

Visează la Liga 1

Visul său este să ajungă să joace din nou în prima ligă, de data aceasta cu Luceafărul Oradea. „Dorinţa mea cea mai mare este să ajung să evoluez cu Luceafărul în prima ligă. Cred că este o dorinţă a iubitorilor de fotbal din tot judeţul. S-a văzut şi la meciul cu Astra Giurgiu, din Cupa României, că există o foame de fotbal în Bihor. Suporterii aşteaptă o echipă bihoreană în primul eşalon, iar eu sper ca acest lucru să se întâmple cât mai curând”, susţine Codoban.

Revenind la sezonul actual, unde „luceferii” ocupă locul 8 în Liga 2, fotbalistul consideră că echipa poate urca în clasament. „Există potenţial! Cu o pregătire şi o organizare corespunzătoare, putem aspira la un loc mai sus în clasament. Valoare există, şi avem toate atuurile să fim între primele 5-6 echipe ale seriei”, crede „Codo”.

Mijlocaşul orădean face un apel către iubitorii de fotbal din Bihor: „Îi aşteptăm pe toţi alături de noi să ne susţină în acest retur. Să vină la meciuri, iar noi vom încerca să le oferim rezultatele dorite atât de ei, cât şi de noi”.

CARTE DE VIZITĂ

CLAUDIU CODOBAN

Data naşterii: 8 aprilie 1988

Echipe la care a jucat: Luceafărul Oradea, Gloria Bistriţa, Forex Braşov, Silvania Şimleu Silvaniei, ACS Buftea, Academica Clinceni, FC Botoşani, FC Braşov, FC Baia Mare

Debut în Liga 1: 9 decembrie 2007, Unirea Urziceni – Gloria Bistriţa 2-0

Ultimul joc în Liga 1: 15 mai 2015, FC Botoşani – Pandurii 1-1

42 de meciuri şi 4 goluri în Liga 1.