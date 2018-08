Zahărul SA amendată pentru dezafectarea ilegală a unității de producție

Vândută unor nemți interesați mai mult să o scoată din piață, fabrica Zahărul SA este acum în plin proces de dezafectare a unității de producție. Doar că „tăierea” utilajelor s-a făcut cu omiterea obligațiilor legate de protecția mediului, susține conducerea Gărzii de Mediu. Marți, inspectorii Gărzii de Mediu au scris procesul verbal de amendă „pe numele” Zahărul SA, pentru nerespectarea Autorizației Integrate de Mediu. Suma înscrisă e maximul permis de lege, de 100.000 lei.

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a făcut publică informația, cu ocazia vizitei în Bihor. A venit însoțită de Robert Szep, șeful Gărzii Naționale de Mediu.

„Eu am aflat acum câteva luni de zile că firma a intrat în insolvență, lucru care atunci nu s-a confirmat. În zilele trecute am aflat a doua oară că firma și-ar fi declarat insolvența și atunci am spus că, dacă tot ajung în Bihor, ar trebui să fac un control la Zahărul să vedem dacă este adevărat. E o societatea care folosește substanțe care pot să polueze, bineînțeles introduse în procesul tehnologic. Am vrut să văd care este realitatea. Și lucrul acesta (dezafectarea ilegală a fabricii n.r. ) mi-a fost prezentat chiar azi dimineață de către inspectorul general adjunct, care a fost informat de către colegii mei de la Garda de Mediu Bihor”, a spus ministrul.

Grațiela Gavrilescu a insistat că din moment ce „trebuiau să facă notificare la Agenția de Mediu referitoare la dezafectare, și nu au făcut-o, sunt pasibili de pedeapsă”.

Szep a detaliat, spunând că, de fapt, proprietarii fabricii „nu au depus documentația pentru obținerea obligațiilor de mediu respectiv nu au un plan de închidere. Adică demolările începute, bănuim că le-au început cu una sau două luni pentru că hala principală de producție este deja demontată. Comisarii GM au făcut un control marți și urmează să se aplice o amendă contravențională care se poate duce până în 100.000 lei. Vom continua să monitorizăm și vom face controale săptănânale. Am impus anumite măsuri, ca până la intrarea în legalitate, dânșii să nu mai continue demolările și să ia toate măsurile de ecologizare și de obținere a actelor de reglementare”.

În depozitele fabricii sunt mai multe stocuri de substanțe toxice folosite în procesul de producție, între care și 13 tone de acid sulfuric. Szep apreciază că situația nu prezintă pericol direct și imediat pentru orădeni, fiindcă produsele sunt depozite în spații închise.

Cei de la Mediu sunt preocupați ca substanța să fie neutralizată de companie, să nu lase problema în cârca statului sau a orașului, a precizat ministrul.