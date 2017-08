Zilele Oraşului Aleşd 2017 – Zilele Sportului Aleşdean

Sâmbătă, 19 august, va fi prima zi de manifestări culturale, artistice, sociale şi sportive.

În intervalul orar 9:00-9:30, invitaţi şi oficiali, trupa de majorete, pe ritmuri de fanfară, vor porni din faţa Primăriei spre Arena Sportrivă. Acolo, la ora 10:00, are loc deschiderea oficială a „Zilelor Oraşului Aleşd” – ediţia a XVII-a. Din acest moment se dă startul întâlnirilor sportive grupate sub denumirea „Zilele Sportului Aleşdean – in memoriam Cătălin Mănoiu”. Vor fi competiţii sportive precum : cros-atletism, cros-biciclete, fotbal, karate, tenis de masă, tenis cu piciorul, șah, table şi cărţi (cruce).

Competiţia de cros-atletism se va desfăşura în incinta Arenei Sportive şi va fi organizată pe grupe de vârstă: sub 10 ani (băieți și fete) – 200 m, în funcţie de numărul celor înscrişi, 11-13 ani (băieţi și fete) – 400 m, 14-17 ani (băieţi și fete) – 800 m, 18-29 ani (băieți și fete) – 1.000 m, 30-50 ani (băieţi și fete) – 800 m, în funcţie de numărul celor înscrişi. Această competiţie se va desfăşura cu ajutorul profesorilor de educaţie fizică din Aleşd. Competiția de cros-biciclete se va desfăşura pe traseul Arena Sportivă – Dealul Luminiţa – Cetatea „Piatra Şoimului” din Peştiș – Dealul Luminiţa – Arena Sportivă şi este organizată în colaborare cu Avram Motors Aleşd, pe grupe de vârstă: 12-15 ani, 16-24 ani, 24-50 ani, respectiv peste 50 ani. Pentru copiii între 12-15 ani, precum şi pentru persoanele de peste 50 de ani, va fi organizat un tur mai scurt: cu pornirea de la Arena Sportivă – strada Viilor – Biserica Reformată – strada Viilor – Arena Sportivă. Pentru competitorii cu vârste cuprinse între 16-24 ani şi 25-50 ani, traseul este: Arena Sportivă – Dealul Luminiţa – Cetatea „Piatra Şoimului” din Peştiș şi retur. Cei înscriși vor putea face câteva antrenamente în zilele precedente împreună cu campionul la Enduro, Florin Avram.

Competiţia de fotbal va fi organizată pentru echipe din Aleşd, Tinăud, Peştiș şi Pădurea Neagră. Se doreşte a fi o competiţie şi între cartierele din Aleşd. O echipă va fi formată din 6 + 1 jucători, iar maximul de jucători înscriși într-o echipă va fi de 10. Fiecare meci va avea două reprize a câte 25 de minute, cu pauză de 5 minute. Competiţia se va organiza în colaborare cu Clubul Sportiv „Crişul” Aleşd. Competiția de karate va avea loc în sala de sport din incinta Arenei Sportive, cu probe de kata, kumite şi meciuri demonstrative. Având în vedere faptul că în zona Aleșdului sunt peste 400 de foşti practicanți de karate, aceştia se vor putea înscrie la acest concurs şi vor putea să-şi arate priceperea în artele marţiale. Competiţia e organizată în colaborare cu CSC Aleşd, condus de sensei Crişan Florin. Competiția de tenis de masă va avea loc tot în sala de sport a Liceului „Alexandru Roman” din Aleșd. Competiţia de tenis cu piciorul va avea loc în incinta Arenei Sportive, lângă terenul de fotbal. Competițiile de şah, table şi cruce vor avea loc în incinta cantinei sociale din Aleşd. Câştigătorii vor primi cupe, medalii şi diplome. Organizatorii vor premia cel mai tânăr şi cel mai vârstnic participant la competiţii.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Aleșd (C.N.I.P.T.), pe site-ul: www.turismalesd.ro, iar pe facebook pe: Turism Aleșd

Ziua de duminică, 20 august, va debuta cu atelierele de tras cu arcul ale Clubului de arcaşi RedPoint din Oradea. La acest atelier, orice doritor va putea învăţa şi practica acest sport elegant.

Vor fi organizate jocuri cercetăşeşti – sub stricta coordonare a celor de la Cercetaşii României, organizația Oradea. Cel mai savuros concurs din cadrul evenimentului va fi „Ceaunul cu bunătăţi”, un concurs de guyas pe echipe. La acest concurs au fost invitate toate instituțiile publice din oraşul Aleșd, precum şi principalii sponsori ai evenimentului. CSC Crişan Aleşd va avea un stand cu saltele, unde vor iniţia antrenamente gratuite pentru începători în karate şi vor organiza jocuri sportive pe saltea. Aleşdenii vor putea asista şi la o demonstraţie de arte marţiale, în deschiderea programului artistic. Prezentatorul evenimentului de anul acesta va fi Victor Mihalcea.

Pe parcursul celor două zile se vor organiza un mini-muzeu în aer liber și un stand de promovare turistică.

Sâmbătă:

-Grupul vocal „Traian Moșoiu” din Oradea

-Trupa de dans „Metaphoric”

-Grupul de dansuri populare „Poleanka” din Aleșd, al U.D.S.C.R.

-solista de muzică populară Mădălina Ilea

-Ansamblul folcloric „Moşut” din Vadu Crişului

-Ansamblul folcloric „Aușana” din comuna Aușeu

-Trupa de teatru ARTX, spectacole de comedie

-Discotecă în aer liber, până la ora 24:00

Duminică

-Grupul de dansuri populare „Mlădițe aleșdene”

-Ansamblul folcloric „Palisada” împreună cu Ina Rus, din Pădurea Neagră

-Soliștii de muzică populară Nicoleta şi Marius Ștef

-Ansamblul folcloric „Datina” din Aleşd

-Ansamblul folcloric „Vergelul” din Oradea

-Tinu Vereșezan cu orchestra

-Trupa „Noaptea Târziu”- o trupă cover, cu un succes enorm pe Youtube

-Trupa Iris

-Foc de artificii