20 de orădeni au sărit în ajutorul un copil fără părinți

Tatăl a plecat departe când era mic şi l-a uitat, iar mama s-a stins după o boală cruntă şi o suferinţă crâncenă. A rămas împreună cu bunica în casa ei veche de vaioagă, dar cu ajutorul unor oameni cu inima bună în curând cei doi vor avea o locuinţă decentă la care de mult visează.

Cei 20 de fraţi mai mari ce i-au sărit sâmbătă în ajutor, nu sunt fraţi de mamă, nu sunt din aceeaşi biserică şi nici măcar naţionalitate. Dar sunt fraţi de bucurie şi omenie! Sunt tineri dornici să ajute semeni aflaţi în nevoie. Şi nu o fac pentru prima dată ci se află la cea de-a treia experienţă de acest fel. Ei au răspuns şi de această dată pozitiv apelului făcut de asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş şi şi-au planificat această acţiune de acum mai bine de o lună.

„Anul trecut, pe vremea asta, ajutam o mamă ce îşi creşte singură fetiţa să locuiască în condiţii mai bune, iar acum eu şi prietenii mei vrem să-l ajutăm pe Alex, acest frăţior mai mic al nostru, să se bucure şi el de o casă trainică şi decentă. Aşa că ne-am adunat 20 de colegi şi am ales să venim aici şi să ne petrecem sâmbăta dând o mână de ajutor”, spune Bianca, voluntar Sykes.

Încă de la sfârşitul anului trecut mai mulţi oameni, care au aflat de povestea tristă a lui Alex ce îşi pierduse de curând mama, au sărit să-l ajute cu ce au putut: haine, alimente, jucării, electrocasnice, ba chiar au strâns bani şi i-au amenajat o cameră în care să treacă mai uşor peste iarnă.

Apoi au solicitat sprijin asociaţei Habitat care la rându-i a început să mobilizeze resurse şi voluntari pentru ca acest copil frumos şi necăjit să locuiască în condiţii mai bune. Băiatul are acum o mulţime de prieteni care vin zilnic şi-l ajută cu ce pot, iar Alex îi consideră pe mulţi ca pe nişte fraţi sau surori mai mari.

„Eu am aflat de acest proiect de la colegii mei şi am ales imediat să mă implic şi eu. Acum sunt foarte bucuros că am luat această hotărâre pentru că m-am simţit extraordinar aici. Cu siguranţă voi repeta experienţa de câte ori va fi nevoie”, spune George, un alt voluntar Sykes.