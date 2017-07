A doua via ferrata din Vad, funcţională

La capătul mai multor săptămâni de amenajare, echipajul Salvamont a înlăturat plăcuţa cu „Accesul interzis” de la intarea în traseu, ne-a spus Pinter Istvan, directorul Salvamont Bihor.

„De joi după-amiază se poate parcurge, am primit la Salvamont mai multe cereri de informaţii despre noua via ferrata, se pare că pe sâmbătă vor fi mai multe grupuri interesate să o parcurgă”, spune salvamontistul.

Traseul nou de via ferrata începe la baza peretelui unde se află Casa zmeilor și Vama Sării şi trece în stânga faţă de construcţia din perete. Are o primă porţine verticală, de vreo 50 metri, pe alocuri uşor surplombată, amenajată cu scări. Trece vâlcel şi urmează două porțiuni succesive a câte 25, 30 de m. Cam la 150 de metri de traseu se ajunge la cazul de pod, puntea suspendată are o lungine de 25 m după care, la ieşirea de pe pod, urmează o verticală, un mic turn de 15 m după care traseul se termină în pădure. Turistul poate urma poteca traseului turistic pe punct albastru, Circuitul Versantului Drept al cheilor, care îl va scoate în sat, la stadion.

Pinter spune că amenajarea a costat peste 12.000 de lei, lucrările au fost executate din bugetul Serviciului Județean Salvamont Salvaspeo Bihor asigurat de Consiliul Județean Bihor şi sunt parte a programului național de amenajare şi reamenajare a traseelor turistice din zona montană, realizat cu sprijinul acordat de către Policolor, prin proiectul Culorile României.