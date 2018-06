A început Târgul Coaselor la Negreni

Târgul poartă denumirea “Târgul coaselor” deoarece marchează începutul cositului. Sute de colecționari din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, se vor afla la Negreni în aceste zile.

„Târgul are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare are cealaltă parte unde se pot găsi diferite antichităţi, de exemplu: port popular, cusături, farfurii pictate, cărţi, mobilier, unelte, picturi etc. Cei interesaţi pot petrece mai multe zile plimbăndu-se printre aceste obiecte”, transmit organizatorii.

Din cauza târgului de la Negreni, în acest weekend nu se va desfășura nici tradiționalul Târg de Antichități programat în Parcul Bălcescu.