Anchetă la Școala din Viișoara unde un copil a fost bătut de către colegi

Ca urmare a materialului apărut în JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO despre copilul de 11 ani bătut și umilit de colegi în Școala Gimnazială nr. 1 din Viișoara, o echipă de inspectori de la Inspectoratul Școlar Județean Bihor, dar și de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Bihor, s-au deplasat la școală pentru a verifica dacă faptele imputate de părinții elevului se confirmă.

„Am stat de vorbă cu profesorii, cu elevii, cu părinții elevilor, cu directorul școlii. O să analizăm toate declarațiile și la începutul săptămânii viitoare vom formula o concluzie. A fost într-adevăr o altercație între copii. Un băiat a recunoscut că la mușcat pe elevul Armin Gyarfas. Totodată, am aflat că, înainte cu o zi de incident, elevul a alergat pe hol, a alunecat și a căzut.

Alții au spus că trei băieți s-au certat, s-au împins și au căzut toți. Văzând acestea, șefa clasei a chemat imediat diriginta, care a venit de îndată în clasă și a stopat conflictul. Diriginta a chemat părinții copiilor la școală (doi dintre copii sunt gemeni) și le-a semnalat problema. Diriginta neagă categoric că ar fi spus vreodată că «dacă nu e mâna sa ruptă, nu o interesează».

Din contră, susține că a luat măsuri imediat. Din actele medicale eliberate de spitalul din Marghita reiese că băiatul nu are mâna fracturată, ci este o entorsă, iar gipsul trebuie să-l țină timp de șapte zile. După primele discuții cu tatăl copilului, nu putem spune că sunt lucruri repetate, întrucât după incidentul din noiembrie 2018 până în prezent, acesta susține că nu s-a mai întâmplat vreun eveniment grav pe care să ni-l relateze”, a declarat inspectorul școlar general adjunct Kery Hajnal, coordonatorul comisiei de anchetă desemnate de Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

„În funcție de concluzia echipei de inspectori se vor lua măsuri prevăzute de lege pentru învățătoare și director. Acestea pot fi: mustrare scrisă sau o sancțiune mai drastică. Noi promovăm proiecte anti-violență, facem campanii anti- bullying în toate școlile din mediul rural”, a declarat Claudiu Damian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Bihor.

Miercuri dimineață, Poliția din Viișoara a stat de vorbă cu copilul și cu familia acestuia, dar și cu dascălii din școală. În același timp, și o comisie coordonată de inspectorul școlar adjunct Kery Hajnal și o alta de la CJRAE fac cercetări la școala în care învață elevul.

Trimișii Inspectoratului Școlar Județean Bihor și cei ai CJRAE au stat de vorbă cu directorul, au urmărit înregistrările de pe camerele video (amplasate pe holurile școlii), au discutat cu profesorii, cu elevii și părinții copiilor din clasa a V-a.

Faptele se confirmă

„Din primele declarații ale părinților și ale elevilor reiese că s-a iscat un scandal între copii, iar unul dintre elevii implicați a și recunoscut că l-a mușcat pe Armin Gyarfas. Totodată, copiii din clasă au recunoscut că s-a născut o ceartă între trei elevi și că s-au lovit și ar fi căzut, dar că ar fi căzut toți trei”, a declarat inspectorul școlar adjunct Kery Hajnal.

Armin a avut însă ghinionul ca în urma acestei întâmplări să-și fractureze antebrațul stâng. La fel cum a avut neșansa ca, de-a lungul anilor de școală, să încaseze în mod frecvent lovituri și umilințe din partea altor colegi. Fără ca cineva să ia măsuri, în ciuda insistențelor familiei de a se interveni din partea școlii pentru ca aceste conflicte să fie aplanate.

„Anul trecut, pe când era în clasa a IV-a, a venit acasă cu ochelarii sparți. Am discutat atunci cu părinții copilului care l-au lovit și am căzut la o înțelegere. Au promis la acea vreme că îi vor cumpăra alți ochelari și că nu se vor mai întâmpla astfel de incidente. Din păcate, calvarul copilului meu nu s-a încheiat nici astăzi. Nu s-a făcut o anchetă. Este un dezinteres total. Nu mai departe ieri (marți, 17 septembrie 2019 – n.r.) când i-am dus motivarea copilului care a absentat de la școală fiindcă a fost dus la Medicină Legală, diriginta sa a spus că nu o interesează. Am încercat, în multiple rânduri, să le spunem că este lovit și batjocorit, dar nu a fost nicio reacție din partea învățătoarei, nici a dirigintei, nici a directorului”, a declarat mama copilului, Maria Gyarfas.

Atac la jurnaliști

De altfel, acest dezinteres s-a manifestat și miercuri, 18 septembrie 2019, din partea directorului Hover Gabor Zoltan care, în loc să fie preocupat de rezolvarea problemei și a situației existente în școala pe care o conduce, a preferat să atace verbal redactorul JURNAL BIHOREAN&BIHON.RO prezent în școală și pe sora cea mare a băiatului agresat, cea care l-a însoțit pe tatăl său venit să depună sesizare scrisă față de incidentul de joia trecută – când băiatul său și-a rupt mâna la școală, împins fiind de alți copii.

După ce redactorul JURNAL BIHOREAN&BIHON.RO a apelat la calm, directorul a declarat că plângerea depusă va fi analizată de Consiliul de disciplină și de Consiliul de Administrație al școlii. Totodată, acesta susține că a luat măsuri și data trecută, când a fost depusă o altă sesizare din partea familiei băiatului agresat, toate cele întâmplate fiind consemnate într-un proces – verbal, pe care nu l-a pus la dispoziția jurnaliștilor, dar confirmat de inspectorul școlar adjunct Kery Hajnal.

„Referitor la plângerea din noiembrie 2018, depusă de părinții copilului, pot să vă spun că, imediat ce am primit sesizarea, am convocat profesorii de serviciu, profesorul de la clasă și părinții. Au fost prezenți cu toții. A fost o conversație amiabilă. Copiii și-au dat mâna unii cu alții, iar a doua zi s-au jucat împreună, iar părinții au înțeles care a fost situația. Noi am considerat că s-a rezolvat amiabil și calm. Nu am considerat că mai trebuie să-i răspundem și în scris domnului Gyarfas, devreme ce am soluționat problema amiabil”, a declarat directorul Hover Gabor Zoltan.

Pe de altă parte, acesta consideră că fracturarea brațului copilului nu s-a întâmplat în incinta școlii.

„Din discuțiile cu dascălii, evenimentul de joi s-ar fi petrecut în jurul orei 11. Am verificat camerele video de la ora 11 până la 13 și 18 când a ieșit copilul din școală. El a ieșit alergând în curte, fără să se vadă pe el că îl doare mâna sau că ar fi fracturată. A ieșit alergând din școală și din curte, dând din mâini”, a mai spus Hover.

Întrebat dacă în școală există conflicte de acest fel între copii, acesta a declarat: „Ca în orice școală există conflicte și evenimente neplăcute. Dar nu pot să spun că este o școală violentă. Avem o comisie de combatere a violenței, funcționează. Avem procese verbale încheiate cu părinții”, a mai declarat directorul Hover.

Familia băiatului susține că nu-și dorește nimic altceva decât rezolvarea problemelor copilului.

„Ne dorim ca băiatul să nu mai vină acasă bătut, să nu fie stresat și să nu facă diferențe între copii, iar Armin să nu fie marginalizat pentru că el ar fi sărac. Au fost unii copii care i-au spus că familia sa e mai săracă decât țiganii. Că nu avem bani. Ne doare să vedem că el suferă”, a declarat Brigitta Gyarfas, sora cea mare a băiatului.