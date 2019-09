Copil bătut crunt într-o școala din Bihor, sub ochii profesorilor?

Despre agresiunea din mediul școlar (bullying – eng.) nu va fi niciodată prea puțin de spus. E un fenomen cât se poate de real, întâlnit în multe școli. Școala Gimnazială nr. 1 Viișoara nu pare să facă excepție. Doar că aici nu pare a fi recunoscut și, deci, nici prevenit. Sau cel puțin așa susține familia elevului Gyarfas Armin, din clasa a V-a de la Școala Gimnazială nr. 1 din Viișoara (Bihor).

Tatăl copilului, Gyarfas Iuliu, susține că i-a semnalat în repetate rânduri (verbal și scris) învățătoarei, dirigintei, dar și conducerii școlii, faptul că fiul său este agresat, umilit, batjocorit. O primă sesizare scrisă a fost adresată directorului unității de învățământ – Hover Gabor Zoltan, în data de 28 noiembrie 2018. Sesizare care a primit la acea dată numărul 1.215, dar despre care directorul nu pare a ști prea multe.

„Nu vreau să declar nimic. Cunosc familia și copilul. Trebuie să verific, nu declar nimic până nu vorbesc cu cadrele didactice”, a declarat telefonic, ieri, directorul Hover.

Joia trecută, băiatul a ajuns acasă de la școală cu mâna ruptă. Din relatările copilului și ale familiei, înainte de ora de matematică, unii dintre colegi l-ar fi împins pe copil, iar un altul i-ar fi pus piedică. Astfel, elevul a căzut și și-a rupt mâna.

„Fratele meu a ajuns acasă plângând de durere, cu mâna ruptă. Am fost la spital și i-au pus mâna în ghips. A doua zi am mers la școală cu el și am încercat să stăm de vorbă cu diriginta. Aceasta mi-a spus că «dacă nu e mâna ei ruptă, atunci nu o interesează». Nu a făcut nicio anchetă, nu a fost curioasă măcar să descopere de la elevi împrejurările în care s-a produs incidentul.

Din contră, ne-a sfidat, ne-a râs în față. La fel face și directorul școlii. Cu asemenea atitudine, nu ne rămâne decât să ne adresăm instanței. Am depus o sesizare anul trecut. Astăzi am scos un certificat medico-legal și urmează să formulăm o nouă plângere, ca să se ia atitudine și să se schimbe situația. Altfel, ne vom adresa instanței”, susține Gyarfas Brigitta, sora majoră a copilului de 11 ani.

„Mă roagă să nu-l mai duc la școală. Noaptea se trezește plângând”

Un elev de 11 ani a ajuns cu mâna în gips. Familia sa susține că Armin este agresat deja de câțiva ani în Școala din Viișoara, fără ca cineva să ia atitudine. Statutul social modest al familiei ar putea fi cauza agresivităților față de copil!

„Subsemnatul Gyarfas Iuliu, tatăl elevului Gyarfas Armin, elev în clasa a IV-a la Școala dumneavoastră, vă aduc la cunoștință următoarele abuzuri care s-au făcut și se fac împotriva copilului meu de către ceilalți colegi de clasă, fără să se ia nici o măsură, nici din partea doamnei învățătoare (căreia ne-am adresat verbal și căreia i-am spus problemele care sunt în clasă), și nici din partea direcțiunii. În următoarele rânduri vă relatez umilința, hărțuirea și agresiunile la care este supus copilul meu. În zilele de 7, 8 , 9 XI-a 2018 a fost umilit de către Peter Matya, acesta înjurându-l, lovindu-l și adresându-i copilului meu tot felul de cuvinte jignitoare (ba că este pe invers, că maică-sa are probleme mentale și alte lucruri umilitoare).

În data de 20 XI 2018 a fost bătut de către acest copil, instigându-i și pe ceilalți copii împotriva lui.

Aceste lucruri se întâmplă aproape zilnic, copilul meu în ultimul timp refuză efectiv să mai meargă la școală. Mă roagă să nu-l mai duc la școală. Noaptea se trezește plângând, visând că este bătut de acest băiat, dar și de colegii care «îl ajută». Drept pentru care vă rog să luați măsuri disciplinare sau orice măsuri pe care le considerați dumneavoastră de cuviință ca lucrurile să se îndrepte, pentru ca ceea ce se întâmplă cu copilul meu să nu se mai întâmple, nici cu el, nici cu alți copii. Sper ca aceste măsuri să fie luate în cel mai scurt timp, iar aceste probleme vor fi eliminate din această școală”. Rândurile de mai sus îi aparțin lui Gyarfas Iuliu, părinte din comuna bihoreană Viișoara, și erau adresate conducerii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Viișoara, anul trecut, în 28 noiembrie.

O problemă de statut social?

Solicitarea părintelui nu ar fi primit nici o rezoluție din partea conducerii școlii, iar lucrurile nu s-au schimbat în niciun fel, la aproape un an distanță. De altfel, solicitat de JURNAL BIHOREAN & BIHON.ro, directorul unității de învățământ nu era la curent cu această situație. „Trebuie să verific. Cunosc elevul și familia acestuia. Dar nu declar nimic până nu discut cu dascălii”, s-a limitat să ne declare directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Viișoara, Hover Gabor Zoltan.

Joia trecută, copilul a fost împins de colegi, înaintea orei de matematică, și a ajuns acasă mușcat de umăr și cu mâna ruptă. A doua zi, părinții l-au trimis pe băiat la școală, cu sora lui de 21 de ani, pentru a aduce incidentul la cunoștința dirigintei.

„Diriginta mi-a râs în față și mi-a spus că dacă nu și-a rupt ea mâna, nu e o problemă. Cum am făcut sesizări scrise și verbale, și nu am mai primit niciun răspuns, iar situația a rămas aceeași, cui să ne mai adresăm?! Până acum a fost lovit, înjosit, umilit. Acum este cu mâna ruptă. Ce va mai urma!? Să așteptăm să-l omoare, sau ce?!”, se întreabă Gyarfas Brigitta, sora cea mare a copilului agresat.

Aceasta susține că mai mulți elevi din școală sunt în această situație, dar părinții nu iau atitudine de teamă că profesorii s-ar răzbuna și i-ar taxa pe copii la note. Ba chiar, adaugă ea, unii profesori ar avea, la rândul lor, o atitudine agresivă față de elevii bătuți de colegii lor! Aceasta susține că aceeași profesori s-au purtat la fel și cu ea, pe vremea când era frecventa aceeași școală din comună.

Marea problemă, consideră fata, este aceea că nu provin dintr-o familie înstărită. „Pe dascălii școlii îi interesează doar al cui ești și în ce domeniu lucrează părinții tăi. Noi nu am avut norocul să ne naștem într-o familie înstărită”, mai dezvăluie tânăra.

În gips

Între timp, familia lui Armin a mers la Medicină Legală pentru a i se elibera un certificat medicol-legal. Medicul primar legist Alexandru Rusu a constatat că minorul prezintă leziunile post traumatice care pot data din 12 septembrie 2019 (deltoidian stg anterior, 4 placarde excoriate discontinui cu dimensiuni cuprinse între 0,6/0,4, și 0,3/0,2 cm care centrează o echimoză discontinuă de 2/1,5 cm, palid gălbuie, antebrațul și mâna stângă imobilizate pe atelă gipsată).

„Leziunile s-au putut produce prin comprimare între arcadele dentare (mușcătură de om) urmată de cădere și necesită 9 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații”, arată dr. Rusu de la Medicină Legală.

Oamenii sunt hotărâți să se adreseze, din nou, conducerii unității de învățământ. Iar dacă nici de această dată situația nu se va schimba, părinții lui Armin Gyarfas amenință că vor apela la instanțele competente.

Nu vor să facă naveta

„Nu dorim să mutăm copilul în altă școală. Cea mai apropiată școală este la Marghita, la 10 km distanță. E mai complicat cu naveta. Ne dorim să existe o colaborare și o deschidere din partea dascălilor și a conducerii școlii vizavi de problema copilului nostru (și a altor copii, desigur). În caz contrar, vom ajunge în instanță”, zice Gyarfas Brigitta. Până ieri, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bihor nu a fost sesizată în legătură cu acest caz.

„Vom trimite o echipă de control la această școală pentru a vedea care este situația. Nu ne putem antepronunța. Vom vedea ce este acolo. Noi promovăm proiecte anti-violență, facem campanii anti- bullying. Nu tolerăm agresivitatea și abuzurile, în nicio formă de manifestare a sa. Îi încurajăm pe toți cei care se confruntă cu astfel de situații să ia atitudine și să se adreseze conducerii școlilor ori Inspectoratului Școlar Bihor”, a declarat Alin-Florin Novac Iuhas, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bihor, pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.ro.