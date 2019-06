ORADEA. Scandal în Consiliul local de joi. Vasile Dumitriu, reprezentant al mai multor familii din Cartierul Tineretului, a cerut, la finalul ședinței, revocarea hotărârii emise anul trecut, prin care o parcelă din terenul alocat parcului votat în Bugetarea participativă a fost concesionat pentru construirea unei biserici.

„Nu vreau să vă stric feng shui-ul, dar în Cartierul Tineretului sunt o mulțime de probleme iar lipsa unei biserici nu este una dintre ele”, li s-a adresat el aleșilor, cerând „respectuos, să revocați hotărârea 1128/2018 pe care o considerăm ilegală pentru că nu a fost precedată de o consultare publică, nu am fost întrebați ce vrem în vecinătate. Vreau să vă întreb consilierii care au suprapus terenul bisericii peste cel alocat parcului, ați vrut să vă cumpărați loc în Rai cu 4 lei/mp? 4 lei e nimic față de 150 lei mp cât a plătit acest domn pentru a concesiona o parcelă de 250 mp”.

În replică, primarul Ilie Bolojan susține că în zonă există teren suficient și pentru biserică, și pentru creșă și pentru magazine și pentru parc, iar parcul se va face. „Nu cred că a sta la 18 m de biserică este o catastrofă”, i-a replicat edilul unui orădean nemulțumit că atunci când a concesionat teren la 150 lei/mp știa că va avea în fața casei un parc dar apoi s-a trezit că, la 18 m de locuință, va fi edificată, de fapt, o biserică.

În ședința ordinară de CL, un grup de orădeni din Cartierul Tineretului a cerut anularea HCL prin care s-a dat loc de biserică pe un teren prins în bugetarea participativă ca parc.

Cartierul Tineretului: biserica reală din parcul teoretic

În urma celei mai recente etape a Bugetării participative, începute în toamna anului trecut și finalizată anul acesta, inițiativa cetățenească pentru amenajarea de parcuri și spații verzi pe câteva terenuri din Cartierul Tineretului a trecut proba voturilor publice și, ca atare, ar trebui să fie prinsă în buget și implementată de executiv.

Pe finalul perioadei de depunere a proiectelor în acest demers recent de implicare, în noiembrie 2018, executivul local și-a trecut prin Consiliul local „conncesionarea directă a terenului, în suprafață de 900 mp, identificat cu nr. cadastral 203154, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului”.

Hotărârea mai „aprobă redevenţa de 4,00 Lei/mp/an care se datorează începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune”. Acesta este fundalul „birocratic” pe care s-a iscat ieri, scandalul de la finalul ședinței ordinare de Consiliu local.

Un grup de șase orădeni, cu proprietăți în Cartierul Tineretului, s-a adresat executivului local și aleșilor, cu cererea de a anula HCL 1128/2018, prin care se ia din terenul pe care oamenii au propus amenajarea unui parc și l-au dat Episcopiei Ortodoxe, pentru o biserică.

În numele lor, Vasile Dumitrescu a spus că „noi o considerăm ilegală (HCL n.r.) pentru că s-a luat fără consultarea cetățenilor”. Omul spune că în urma consultării a 77 de familii, doar 3 au spus că le lipsește o biserică în cartier, celelalte au menționat la minusuri asfaltul, parcul, creșa, grădinița, școala primară, un centru comercial etc. „E foarte nasol ce s-a întâmplat. Avem biserică la 2 km, dar nu avem creșă, grădiniță, magazin sau dispensar.

S-a adresat direct primarului Bolojan, cu observația că e popular în zonă, a fost votat de 264 de persoane, motiv pentru care ar fi bine „să țină cont de ce vor oamenii”.

Trecut de prima tinerețe, Gal Sandor e unul dintre cei care au concesionat recent teren în Cartierul Tineretului. Spune că în momentul achiziției știa că în fața parcelei se va face un parc. „Am trecut de la vis la coșmar. Am vrut să am casa lângă fiul meu și am licitat teren, eu am luat cu 150 lei/mp iar fiul meu cu 110 lei/mp. După noile desene, biserica va fi la 18 m de casă iar fiul meu a spus că renunță. Nu sunt dintre cei care își doresc să aibă în fața casei, la culcare și la trezire, o biserică. Poate la fel de mult m-ar deranja și un turn de apă sau altă structură mare, problema e că nu am avut această informație când am participat la licitație”, spune el.

Omul se simte discriminat că a luat terenul cu 150 lei/mp în condițiile în care, peste drum, primăria a concesionat cu 4 lei/mp.

Se va face

Primarul Ilie Bolojan le-a transmis nemulțumiților că până în 2021 e posibil să fie asfaltate străzile din cartier și că este teren suficient și pentru infrastructura socială – unde include și biserica. Mai spune că parcul prins în bugetarea participativă se va face, doar că va avea în el și biserica ortodoxă.

„Amplasamentul are cam 5-6.000 mp iar zona e destinată ca spațiu pentru dotări sociale – magazin, școală, centru social etc. Consiliul local a alocat acel teren la cererea Episcopiei Ortodoxe acel teren dar nu gratuit, se va calcula la prețul pieței terenul și banii se vor retrage din alocarea către culte de la bugetul local”, declară primarul.

În opinia sa, scandalul a fost amorsat politic, de noile forțe de pe scena locală, cu procente bune în ultimul scrutin. Bolojan i s-a adresat și lui Gal: „Nu cred că a sta la 18 m de o biserică e o vatastrofă. Nu e ca și cum ar fi o hală industrială sau o sală de păcănele”.