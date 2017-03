Autostrada blocată în aria protejată

Fegernic. 280 de ha de la Fegernic au fost declarate arie protejată şi sunt incluse în sit Natura 2000. Asta înseamnă că lucrările la Autostrada Transilvania vor fi „reevaluate ”, deoarece o porţiune din acest areal se suprapune de 100 m peste traseul drumului ce trebuia se lege Borşul de Braşov.Situl e important pentru habitatele de Pajiti Pannonice steppice pe loess şi Tufişuri Subcontinental peri-Pannonic. Situl este important şi pentru speciile: Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum and Asperula cynanchica. Cel care a adus în faţa opiniei publice această situaţie a fost senatorul Cseke Attila care atrage atenţia că este necesar un nou acord de mediu, dar şi o nouă soluţie tehnică pentru Autostradă- ridicarea unui nou viaduct. Ale cărui costuri va ridica şi aşa preţul piperat al Autostrăzii. Parlamentarul consideră că e „cel puţin ciudat ca la 12 ani de la demararea proiectului la ani buni după ce a fost creionată ruta Autostrăzii Transilvania, să vină cineva şi să decidă că pe acel traseu trebuie să apară un sit Natura 2000 ”. Nu în ultimul rând, parlamentarul atrage atenţia „ne dăm cu stângul în dreptul” pentru că o asemenea situaţie se poate întâmpla oricând şi oriunde.

De-altfel, situaţia Autostrăzii Transilvania nu e singulară. O altă autostradă e blocată de construcţia unui ecoduct pentru urşii care ar trebui să traverseze pe acolo. În sementimentul senatorului Cseke e şi premierul Grindeanu care a vorbit zilele trecute despre costurile exagerate ale infrastructurii …„e mai punem și singuri bețe în roată. În acest moment se lucrează pe aproape toate loturile din această bucată de autostradă. Există însă o singură problemă. Mare.Pe unul din ele, cred că lotul 3, costurile sunt duble față de cele inițiale. A venit din partea ONG-urilor de pe zona de mediu o discuție care a fost acceptată anii trecuți, că trebuie să facem lucrări în plus pentru a nu afecta urșii. Pe acel culoar se spune că trec urșii dintr-o parte în alta. Dar în Timiș nu există urși. Am sunat pe toată lumea. La Romsilva, AJVPS, am pus să monitorizeze dacă de câteva luni au apărut urșii în zonă de când am plecat eu din Timiș. Problema e că s-a acceptat prețul mai mult decât dublu”, a precizat premierul Sorin Grindeanu pentru DC News.

În judeţul Bihor au fost desemnate 37 de Situri Natura 2000: cele privind conservarea păsărilor sălbatice adică arii de protecţie specială avifaunistică însumează 93.444,01 ha (12,39 % din suprafaţa judeţului), iar ariile speciale de conservare au o suprafaţă de 179.335,82 ha (23,77% din suprafaţa judeţului). În paralel, în urmă cu doi ani, a fost lansat proiectul „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice” . Acesta se pliază pe strategia de dezvoltare a judeţului Bihor izează identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în perimetrele protejate, fără a afecta biodiversitatea acestora.