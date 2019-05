Bătaie între români și țigani, cu furci și topoare

La fata locului au mers politisti de la Borod, Alesd si Tileagd. Ei au identificat toate persoanele implicate in bataie, au aplanat altercatia si, dupa depunerea a patru plangeri, au deschis dosare penale pentru loviri si alte violente, amenintare si distrugere. In plus, pentru doi dintre cei trei tigani s-au intocmit dosare penale si pentru furt, motivul bataii fiind furtul de trifoi de pe tarlaua unuia dintre cei patru localnici.