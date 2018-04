Cafea servită la Oradea ca în Anglia

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi de pe glob. Anual se consumă sute de miliarde de ceşti. Prepararea cafelei este însă mai mult decât se vede iniţial. Cafeaua perfectă se obţine cu produse de cea mai bună calitate. Aceasta se desăvârșește însă cu ajutorul omului care o prepară, lucru dovedit şi de o tânără orădeancă. După ce a manageriat un coffee shop din UK, Marina Dobai s-a întors în Oradea, unde a investit banii câştigaţi într-o cafenea.

După un concept similar al celui din Anglia, unde a muncit, şi după un periplu prin opt ţări pentru a învăţa cât mai multe despre acest concept, orădeanca a deschis un local cochet cu produse speciale.

„Ideea noastră de bază a fost să ne axăm pe produse de calitate, premium şi super premium, de aceea am adus pe lângă cafeaua de specialitate, ceaiurile englezeşti, băuturi făcute din plante naturale de cola. Pe lângă acestea avem un meniu simplu cu produse de calitate”, spune Marina.

Astfel, după îndelungi testări ale propriilor rețete au apărut în meniul cafenelei toast cu humus servit cu ou poşat, bacon şi feta, dar şi mult apreciatele clătite americane, banana bread, brownie etc.

Servirea rapidă, dar şi sentimentul de a te simţi cât mai relaxat, cât mai confortabil, este un alt aspect pe care tânăra s-a axat. „Dorim ca clienţii noştrii, să se simtă ca acasă, de aceea am mers pe un stil cozy. Vine omul serveşte un mic dejun sau un brunch alături de a o cafea bună sau un ceai şi nu tebuie să aştepte 40 de minute pentru a i se prepara mancarea”, ne-a spus tânăra orădeancă.

Cafea de specialitate

Cafeaua de specialitate este o industrie care în Oradea abia acum prinde contur. Conceptul de cafea de specialitate, nuanțat și transformat de-a lungul timpului, a fost folosit pentru prima dată de Erna Knutsen într-un articol din “Tea & Coffee Trade Journal”, apărut în 1974, și era atribuit boabelor de cafea cu cel mai bun gust, specific microclimatelor geografice speciale în care au fost crescute.



“Cafeaua, industrial, se prăjește foarte tare şi nu se mai simte aroma. Simţi doar gustul acela de bitter. Deşi mulţi oameni cred că cafeaua trebuie să fie amară nu este aşa. Cafeaua trebuie să fie dulce, fără nici un fel de adaos de îndulcitor” mărturiseşte Marina.

În încercarea de a-i obişnui pe orădeni cu cafelele de specialitate la coffee shopul orădencei nu veţi primi zahăr lângă ceşcuţa cu cafea.

Şi mitul conform căruia ce este mai special este şi mai scump este spulberat de afacerea tinerei. “Nu am pus un adaos mare preferând a ne alinia la preţurile de pe piaţă”, ne-a spus tânăra.

Ceaiul reginei

Mult apreciatul ceai englezesc se poate servi la The Drriper, localul orădencei. “La noi mergi într-un restaurant şi bei ceai la plic. Până nu încerci un ceai de calitate este greu să faci diferenţa. Noi suntem singurii importatori de ceaiuri Brew Tea Company. Aceste ceaiuri sunt sută la sută naturale, făcute din frunzele respectiv fructele plantelor. Vrem să le arătăm orădenilor că se poate şi altfel, că poţi să bei ceva de calitate la un preţ bun”.

Englezii spun că sunt câteva reguli care se respectă cu stricteţe în prepararea ceaiului. Se încălzeşte bine un ceainic de porţelan, în care se adaugă ceai conform formulei: o linguriţă de ceai pentru fiecare ceşcuţă şi una în plus pentru ceainic. Apa fierbinte se toarnă peste şi se infuzează cinci minute. În acest timp, în ceştile încălzite în prealabil se toarnă laptele cald (nu fiert), cam 2-3 linguri, în funcţie de gustul fiecăruia. Ceaiul se toarnă întotdeauna în lapte, constatându-se de-a lungul timpului că laptele turnat în ceai strică gustul şi aroma acestuia.

Această eroare este tratată ca o mitocănie în cultura britanică.

Pasiune pură

Pentru că face din pasiune ceea ce face, Marina este prima care vine dimineaţa la muncă şi pleacă ultima. Mereu cu zâmbetul pe buze, ea este cea care pregăteste comenzile clienţilor. “Am avut o oarecare reticenţă din partea angajaților când i-am recrutat, auzind că voi lucra şi eu. Sunt de părere că, ca şi manager şi patron trebuie să fii la faţa locului. Tu cunoşti cel mai bine produsul, meniul şi te asiguri că clientul când pleacă este mulţumit, este fericit”, este de părere Marina.

Perfecţionistă fiind, a lucrat cot la cot cu prietenul ei la amenajarea localului. Mare parte din mobilier este asamblat de ei. Pentru a sprijini afacererile mici şi producătorii autohtoni au apelat la meşteri din zonă pentru a le confecţiona o parte din mobilier. Şi ceştile de cafea şi farfuriile au fost făcute tot de un meşter olar din zonă.

Până şi numele localului are o însemnătate deosebită pentru tânăra patroană. The Dripper vine de la numele unui filtru cu ajutorul căruia se face cafeaua pour over, cafeaua preferată a Marine.