Cai instruiți pentru a lucra cu copiii, fugăriți în țarc cu mașina de teren

O iapă tânără rănită irecuperabil, alți cai loviți dar cu posibilitate de vindecare și două mașini din Betfia lovite – acesta a fost bilanțul sumar al dimineții de marți, în comuna vecină cu Oradea. Din informațiile puse cap la cap de localnici reiese că o mașină de teren a cauzat pagubele: urmele din țarc arată că animalele au fost fugărite cu mașina, unele dintre ele au fost lovite altele doar alergate până la epuizare. Păgubiții au depus plângeri la Poliția Sînmartin dar suspiciunile care li s-au conturat în minte, odată cu evoluția ulterioară a faptelor, îi fac mai degrabă sceptici că aflarea adevăratului făptaș va fi o treabă simplă.

Distracție nocturnă

Pe o pășune îngrădită cu sârmă electrică, concesionată de la Primăria Sînmartin de Asociația Crescătorilor de Animale Betfiana pasc aproximativ 30 de cai. Opt dintre ei sunt ai bazei de agrement Caii din Vale, deținută de Alina Silaghi, iar restul sunt ai sătenilor.

„Marți dimineața, pe la ora 10:00, când s-a mers pe câmp să se vadă caii, am fost sunați de băieții din sat că sunt probleme la cai. Soțul meu a ajuns acolo și a văzut că una dintre mânze nu se putea ridica. Încercând să o ridice a văzut că are piciorul din spate rupt total, partea de jos stătea doar în piele. La prima vedere, mai erau doi cai răniți ai unor săteni, ulterior am văzut că încă o mânză de-a noastră este tăiată în două locuri, lovită la picior, dar se poate recupera. Încă un mânz de 10 săptămâni, al altcuiva, pare că s-a trecut peste el cu mașina, are pielea jupuită pe picioare și pe spate. Pare că va fi în regulă, totuși”, ne-a relatat Alina Silaghi.

© Alina Silaghi

Ea spune că prima suspiciune a soțului său a fost că animalul fusese împușcat, pentru că avea o gaură în genunchi, motiv pentru care a sunat urgent la 112.

„Poliția Felix s-a deplasat rapid, pe la 11:00 și ceva erau deja afară. Pe câmp, oamenii au încercat să ajute. Au găsit bucăți de spoiler și fragmente de oglindă și altele. S-au văzut urme de roți ale mașinii de teren, de drift-uri, tot tacâmul. Atunci au presupus că ar fi intrat în tarc cu mașina. S-a mai aflat că în sat ar fi fost lovite două mașini. Un Logan a fost frecat lateral iar cealată, a considerat probabil că nu e parcată bine și a băgat-o în curte, prin poartă”, detaliază femeia.

Veterinarii aduși la fața locului au constat starea animalelor rănite.

„În cazul mânzei ne-au spus că nu este posibilitatea de a o salva și am făcut ce am putut pentru a găsi o soluție să-i curmăm suferința”, spune ea.

„Pentru că azi noapte, cineva a ales o formă de distracție macabră și sub protecția mașinii de teren și-a demonstrat bărbăția ieșind la vânătoare de cai pe pășunea din Betfia, una din iepele care duminica bucurau copiii în cadrul centrului nostru, mâine va fi abatorizata, cu piciorul rupt în trei locuri. Dacă autoritatile nu vor întelege pericolul social al faptei și nu vor identifica corect făptuitorul, probabil urmează vânătoarea de oameni. Iți multumim Doina pentru că ne-ai învățat să fim oameni și pentru că ne-ai ajutat copiii să se dezvolte corect și să nu ajungă ca și „vânătorul” de care nu te-am putut feri!(…) Nu am postat poze cu Doina după accident deoarece imaginile sunt greu de suportat. A fost o iapă mica, sub 300 kg, căreia i-au fost secerate ambele picioare din spate, iar apoi probabil s-a trecut cu jeepul peste ea. N-a avut nici o șansă în fața lor/lui”, a postat baza Caii de Vale pe pagina proprie de FB.

Declarații

Păgubiții au ajuns la Poliția Felix pentru declarații și reclamații, marți, în jurul orei 3:00. Alina Silaghi zice că nu au aflat absolut nimic de la polițiști, dar ar fi primit, în schimb, recomandări de conduită. „Ni s-a spus să avem o atitudine reținută, în sensul că să nu inițiem speculații, să nu denigrăm și să nu emitem suspiciuni, pentru că ei își vor face treaba. Nu ne-au relatat nici că ar ar avea vreo suspiciune, nici că ar fi primit vreo declarație sau ceva. Ne-am intersectat cu o persoană pe care nu o cunoșteam, venită să dea declarații. Era un domn normal în vârstă, la vreo 50 de ani”, relatează femeia, care arată că „suspiciunea noastră a intervenit în momentul în care când dădeam să ieșim din sediul Poliției, eram pe scări și și-a făcut apariția, pentru a discuta cu persoana respectivă (cel care se pare că s-a autodenunțat pentru unele fapte n.r.), un domn care părea să fie celebru în județ. Era în dreapta unui BMW gri iar șoferul lui a insistat să ne arate un semn obscen cu degetul”.

Pagubiții au cerut să afle cum pot viziona înregistrările făcute de sistemul de camere video dar au aflat că doar în cazul unui proces, avocatul ar putea cere asta.

Cristian Bot, președintele Asociației Betfiana, ne-a relatat că la Poliție fusese deja adusă o mașină de teren neagră, care sătenilor nu le e deloc străină. „Știe toată lumea mașina aia, că e mereu pe aici, la vânătoare. E o mașină mare, un Hummer negru, n-ai cum să nu-l vezi. Oricum, caii noștri erau pe o pășune concesionată, pe un teren privat îngrădit, nu avea nimeni ce căuta acolo, darămi-te cu mașina”, se revoltă el.

Pericol public

Alina Silaghi insistă că, în acest caz, paguba trece pe locul doi față de cruzimea cu care a acționat făptașul.

„Calul care nu mai poate fi recuperat, ca de altfel toți ai noștri, sunt crescuți și instruiți, de când aveau câte două, trei luni, pentru terapia copiilor cu dizabilități. Noi am investit un an și jumătate de muncă în acest cal care încă nu-și intrase în atribuții, să zic așa. Totuși, nu atât paguba materială, timpul și investiția emoțională ne deranjează, ci pericolul social cu care a fost săvârșită fapta. Să mergi în puterea nopții pe câmp și să alergi cu jeepul niște animale debusolate, până le rupi picioarele, mi se pare o faptă care indică niște probleme psihice. Și atunci, ce urmează? Dacă nu se identifică făptașul, sau se identifică un făptaș eronat în toată treaba, omul ăla va continua să facă astfel de chestii”, apreciază ea, anticipând că, în aceste condiții, nici măcar oameni nu sunt în siguranță dacă un atare individ ajunge la concluzia că ar fi distracțiv să fugărească, de exemplu, copiii cu mașina.

Dosar penal

Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, comisar Alina Dinu, a precizat că polițiștii din Băile Felix s-au autosesizat și au deschis un dosar penal efectuând cercetări pentru cruzime împotriva animalelor. Totodată, la sediul poliției s-a prezentat un bărbat care a recunoscut că a lovit cele două autoturisme din Betfia, însă nu a precizat nimic despre cai. Acesta a fost sancționat de polițiștii bihoreni cu 10 puncte de amendă.

În urma cercetărilor, polițiștii bihoreni vor stabili dacă există vreo legătură între cele două incidente din seara zilei de luni, 23 aprilie.