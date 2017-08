Carnavalul Florilor revine la Oradea. Vezi toate evenimentele din acest weekend

Vineri, 18 august

20:00 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – And so it goes (Așa e viața)

Sâmbătă, 19 august

Zilele Orașului Aleșd

Sărbătoarea slovacilor la Șinteu

18:00 – Mindfulness vs stress, în parc – Workshop cu Adrian Vîntu – Parcul 1 Decembrie

20:00 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – The Cobbler (O zi în pantofii altcuiva, comedie)

Duminică, 20 august

Zilele Orașului Aleșd

Sărbătoarea slovacilor la Șinteu

10:00 – Carpe Diem 5th Edition – Trăiește Clipa – Cetatea Oradea

12.00 – deschiderea târgului de produse tradiționale – Târgul Gusturilor din Valea Ierului – Piața Unirii

12.30 – prezentarea pâinii noi – Piața Unirii

12.45 – Heit Lóránd și trupa de muzică populară – Piața Unirii

13.15 – corul Váradi Dalnokok – Piața Unirii

13.30 – cântece populare de Kiss Adrienn și Kiss Fanni – Piața Unirii

13.40 – corul Nagyváradi Asszonykórus – Piața Unirii

13.55 – Heit Lóránd și trupa de muzică populară – Piața Unirii

14:00 – ”Istoria lui Magelona” – Spectacol pentru copii al Trupei Lilliput – Teatrul Szigligeti – Parcul Nicolae Bălcescu – Fereastră deshisă spre Europa

14.15 – ansamblul popular de copii Csillag din Belfir – Piața Unirii

14.30 – Muzică de țiteră din Cetariu – Piața Unirii

14:00 – 20:00 Schimb de cărți și jucării la ”Bazarul Copiilor” – Parcul Nicolae Bălcescu

15:00 – 18:00 – Gala dansurilor populare – participanți: Grupele de dans popular maghiar Görböc, Zajgó, Gilice, Mezőtelegdi Pacsirták, Gyöngyvetők, Bodzavirág, Galagonya, Szentjánosbogarak, Toldi, Százszorszép, Vadvirág, Szömörce, respectiv Bábota – Parcul Nicolae Bălcescu – Fereastră deshisă spre Europa

15.00 – 19.00 activități meșteșugărești tradiționale și atelier de creație pentru copii – Piața Unirii

16:00 – O după-amiază cu Mihail Neamțu – R&R bookstores & coffee houses – lansare de carte Credință și rațiune

16.00 – 17.00 spectacol de teatru de păpuși în limba maghiară – Piața Unirii

18:30 – VANmeSE – spectacol inspirat din literatură contemporană maghiară pentru copii prezentat de Ansamblul Profesionist Nagyvárad – Teatrul Szigligeti – Parcul Nicolae Bălcescu – Fereastră deshisă spre Europa

19:00 – Spectacolul formației Codex – Parcul Nicolae Bălcescu – Fereastră deshisă spre Europa

20:00 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – Alex Rider: Operations Stormbreaker (Alex Rider: Micul Spion, acțiune)

Luni 21 august

11:00 – Organizarea paradei în parcarea de pe B-dul Decebal numărul 3

12.00 – deschiderea târgului de produse tradiționale – Târgul Gusturilor din Valea Ierului

11:00 – Sosirea carelor alegorice in parcarea de pe Bdul Decebal nr. 3

14:00 – Plecarea carelor alegorice spre Piaţa Unirii: traseu – B-dul Decebal, Tudor Vladimirescu, Piaţa Unirii

15:30 – Sosirea în Piaţa Unirii

15:45 – Prezentare care alegorice

16:00 Moment folcloric cu Ansamblul Bihorul

18:30 – Plecarea carelor Alegorice din Piața Unirii

20:00 – Închidere eveniment

Am omis un eveniment? Postează un comentariu cu detaliile și îl vom adăuga în program.