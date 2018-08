Cauza probabilă a incendiului care a mistuit Palatul Episcopiei Greco Catolice din Oradea

Deși încă nu a fost finalizată ancheta care va dezvălui cauza incendiului, apar tot mai multe informații potrivit cărora flăcările au izbucnit în urma unui scurtcircuit. Preoții catolici și Episcopul Greco-Catolic de Oradea, PSS Virgil Bercea au declarat pentru BIHON.RO și Jurnal Bihorean că de câteva zile Palatul nu avea curent și nici luminile ambientale nu funcționau.

Totuși, sâmbătă, la ora 20:53, un orădean a filmat un scurtcircuit al felinarelor care luminează fațada Palatului Episcopiei Greco-Catolice.

Tot atunci, un alt orădean a sunat la pompieri și a anunțat un incendiu la cablajul de pe strada Mihai Pavel. „Am ieșit de la părinții mei și din poartă am văzut cum cablajul de pe lângă o lampă de iluminat s-a aprins. Am sunat imediat la 112 și mi-au făcut legătura cu Pompierii. După ce am sunat, am mai rămas acolo vreo 20-30 de minute. Între timp, am văzut că și cei de la Poliția Locală au aflat că arde cablajul și imediat au anunțat prin stație. Știu de la părinții mei că au fost probleme cu curentul zilele trecute, ba chiar nu au avut deloc. Însă acum seara, la ora la care am sunat la 112, era curent pe stradă. Apoi, a început să plouă și din cauza ploii flacăra s-a stins.

Pompierii nu au venit, deși am anunțat și eu, și Poliția locală. Pe urmă, când am văzut că nu mai este nimic, am plecat acasă. La scurt timp, prietenii mei mi-au scris pe Facebook că arde clădirea care a adăpostit cândva Biblioteca Județeană. Mi-am sunat părinții și am venit imediat la ei. Ce m-a șocat e că, deși incendiul era în clădirea lipită de locuințele unde stau ai mei, nimeni nu i-a anunțat că este incendiu, nimeni nu i-a evacuat’’, s-a arătat indignat Istvan Gyorgy – Csaki.

