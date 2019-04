Ce-i lipsesc Aeroportului Oradea: banii și credibilitatea

Ilie Bolojan insistă pentru un parteneriat cu Consiliul Județean, în vederea readucerii curselor aeriene atât spre București, cât și low-cost, spre destinații externe.

Bolojan spune că Municipiul Oradea are un interes legitim de a se implica la Aeroport, cu condiția ca organismul tutelar – Consiliul Județean – să îi permită!

L-am întrebat pe primarul Bolojan cum ar putea subvenționa viitoarele curse de la Oradea: „Sunt formule perfect legale pe care le putem aplica pentru a subvenționa, și sunt convins că dacă ar fi un efort comun, rezultatele s-ar vedea. Dacă Primăria și Consiliul Județean sunt împreună acolo, altfel se pune problema. Există formule legale care permit subvenționarea. Dar pentru aceasta, cei care răspund trebuie să aibă curajul sau interesul de a le pune în practică. Nu ne place, dar trebuie să susținem financiar, pentru că altfel nu merg lucrurile”, afirmă Bolojan, care suspicionează un dezinteres la corifeii județeni, Pásztor Sandor și Ioan Mang.

„Se impune un parteneriat real, nu de imagine, în așa fel încât, în cel mai scurt timp posibil, să găsim formulele pentru a atrage noi operatori, cel puțin unul low-cost, care să opereze atât pe București – Otopeni, dar care să zboare și către destinații externe”, declară Bolojan, care consideră că, dacă Executivul Consiliului Județean refuză în continuare colaborarea cu PNL și cu Primăria Oradea, „principalii perdanți sunt orădenii și bihorenii”.

Prețurile de București au explodat!

„Se văd efectele lipsei concurenței. Nu mai sunt locuri pe cursele de București și prețul biletelor s-a dublat. Dacă cineva are o problemă de sănătate, are un proces, are o întâlnire de afaceri la București, nu mai poate zbura săptămâna asta. Sunt bilete doar din 16 aprilie”, declară președintele PNL Bihor. Acesta arată cum un bilet Oradea – București dus-întors poate fi achiziționat cu 1.441 de lei, în 16 și 17 aprilie, în timp ce pentru aceleași zile, de la Timișoara și Cluj-Napoca se poate zbura cu 504, 575, respectiv 629 de lei. Reamintim că Blue Air a renunțat la cursele Oradea – București, invocând motive comerciale, astfel încât Tarom a rămas unic operator la Oradea.

Contactat telefonic, directorul Aeroportului, Gheorghe Pașc, l-a contrazis pe primarul Bolojan, afirmând că Tarom nu a informat despre nicio eventuală modificare a politicilor tarifare. Pașc susține că asemenea prețuri sunt valabile doar dacă biletul este achiziționat cu puțin timp înainte de decolare.

Președintele PNL Bihor afirmă că sunt două modalități ca Primăria să se implice la Aeroport:

1) transformarea regiei aeroportuare într-o societate comercială pe acțiuni, în care să intre și Primăria Oradea, ca acționar;

2) dacă Aeroportul rămâne regie, Primăria vrea să trimită reprezentanți în Consiliul de Administrație de la Aeroport. Primarul de Oradea consideră că, la rândul lor, acei actori socio-economici din Oradea și Felix care au tot interesul pentru ca zborurile externe să revină la Oradea ar trebui să aibă reprezentanți în CA: „În condiții de competiție dură, trebuie să pui oameni experimentați și reprezentanți ai unor grupuri care ar avea de pierdut dacă lucrurile nu merg cum trebuie. Este o răspundere asumată și de Primărie. Nu ar fi normal ca hotelierii din Felix să aibă reprezentanți acolo? Sunt convins că ar fi mult mai interesați decât dl. Bimbo, care levitează între gunoaiele de pe tăpșan și stratosferă”, se exprimă, plastic, Bolojan, făcând referire la președintele CA de la Aeroport, care cumulează această funcție cu cea de director adjunct la ADI Ecolect, asociația care se ocupă de deșeurile județului. În ambele poziții, Bimbo a fost susținut de UDMR.

Bonusuri și trilingvism

În ianuarie, Consiliul de Administrație de la Aeroport a aprobat bonusuri în valoare de 132.600 de lei pentru cei șase membri ai CA, respectiv 59.400 lei pentru cei trei directori ai Aeroportului. Toate acestea, în ciuda faptului că în 2018 Aeroportul și-a pierdut toate destinațiile externe! „Ar trebui să existe o limită a bunului-simț”, remarcă Bolojan, care ar fi așteptat ca președintele Pásztor să intervină în această situație. De asemenea, se remarcă o Hotărâre luată de CA-ul prezidat de Bimbo Szuhai Tibor în luna noiembrie 2018, când s-a decis că inscripționările ce se vor realiza în afara și în interiorul noului terminal vor fi în limbile română, engleză și maghiară.