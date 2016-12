CET II – accidente extreme, teren de joacă extremă

Alegerea a fost justificată şi de faptul că centrala a suferit două mari avarii în istoria sa recentă.

Explozii în exploatare

„Prima dată a fost o avarie care a distrus generatorul 3 şi a avariat grav turbina 3, în 29 decembrie 1990. S-au făcut reparaţii şi s-a cumpărat un generator nou, după care în 15 mai 1995 instalaţia a fost repusă în funcţiune”, ne-a povestit Cornel Fofiu, tehnician la CET, aflat la serviciu când s-a produs avaria. O vreme, l-a marcat evenimentul. „Odată, pe vremuri, mergeam la Beiuş cu un autobuz vechi şi un pneu a făcut explozie. Eu dormeam cu capul pe scaunul din faţă şi când am auzit zgomotul ăla, am sărit şi am început să caut panourile de comandă, până m-am dezmeticit că nu-s la CET, ci în autobuz”, ne-a povestit el o păţanie personală, de după prima avarie.

A doua avarie a fost şi mai urâtă şi, ulterior, a pecetluit soarta uzinei termoelectrice. În 8 martie 1998, la ora 18:59, s-a produs avarierea turbinei 2 şi incendiul s-a extins şi la turbina 3. Rotorul turbinei 2 s-a supraturat, a ajuns la 4.500 turații pe minut, faţă de 3.000, cât ar fi trebuit să aibă în mod normal. Părţi din turbină s-au dezintegrat şi au ieşit prin tavanul CET-ului, aterizând în zona Metro de azi.

Incendiul s-a extins apoi la rezervorul de ulei de la turbina 3. Instalaţiile au fost reparate din nou, turbina 3 a repornit în 31 noiembrie ’98, iar turbina 2 în noiembrie ’99. Când industria oraşului a căzut, pe măsură ce a devenit evident că oraşului îi e suficient un singur CET, uzina de pe Centură a fost închisă. Turbina 1 a fost vândută în ţările arabe şi acum întreaga platformă este dezafectată.

Turnul de joacă

După închiderea centralei termocentralei, coşul de fum al CET II a servit ca teren de joacă pentru practicanţii de sport extrem în mai multe rânduri. Un paraşutist pasionat de base jump ne-a relatat că are acest turn în palmaresul personal. La adăpostul nopţii, în 2009, a intrat în incintă „peste gard şi tiptil, printre câinii paznicilor. Mi-au luat urma, dar ca norocu’, era speriat paznicul şi i-a chemat înapoi”.

A urcat turnul pe scara fragilă şi apoi s-a lansat de pe marginea turnului. „Mi s-a părut mai periculos să urc pe scara aia şubredă, decât să sar din turn”, ne-a povestit el. Nu că saltul în sine ar fi uşor. Spune că nu mai ştie de alţii care să fi încercat, din motive de pază – „dacă ar fi fost careva, ar fi fost din Ungaria, deşi nu cred, că e chiar dificil de intrat şi e greu de ajuns la o zonă de aterizare decentă”, zona decentă de aterizare depinzând de „vânt şi de eventuale incidente”.

Un alt „extremist” a ajuns ziua pe gura coşului de fum şi şi-a postat performanţa pe internet. Bănăţeanul Flaviu Cernescu – Balaurul, programator de profesie şi practicant de slackline, s-a filmat traversând diametrul coşului din CET II pe chinga tubulară. Filmul îi este dedicat orădeanului Ovidiu Bălan, care şi-a găsit sfârşitul în urma unui salt de pe acelaşi turn.