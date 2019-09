Corcheș, cucerit de Dăncilă? Blejan îl avertizează asupra mirajului PSD

Tocmai în ziua în care ALDE Bihor trimitea un comunicat de presă succint, prin care îi făcea „blatiști” pe dezertorii Grațiela Gavrilescu, Ion Cupă și Ștefan Băișanu, iată că și Dorin Corcheș trimitea, joia trecută, o scrisoare deschisă către propriul său partid, prin intermedul Facebook. Corcheș critică opțiunea de dată recentă a președintelui Tăriceanu, de a scoate partidul din alianța de guvernare cu PSD.

„Nici măcar nu e important de ce au acceptat blatiştii să devină uneltele unui război politic, întregind şirul de diletanţi şi fripturişti pe care Dăncilă îi bagă acum pe „teren” ca să marcheze, cum altfel, un autogol. Important de menţionat e că în ședințele Biroului Politic Central al ALDE s-a hotărât, cu o majoritate covârșitoare, nu doar denunțarea protocolului cu PSD, precum și retragerea din coaliția de guvernare ci şi excluderea oricărui membru ALDE care acceptă o desemnare din partea altui partid într-o funcție publică fără acordul partidului”, semnează președintele ALDE Bihor, Ciprian Blejan, păstrător al liniei Tăriceanu și devenit, iată, antagonic cu colegul său de filială.

„Nu m-a cucerit Victor Ponta”

Întrebat dacă și cum l-a cucerit Viorica Dăncilă, Dorin Corcheș a răspuns astfel: „Nu e vorba de a fi cucerit, dar este vorba despre ce facem cu ALDE, în continuare. Sigur nu m-a cucerit Victor Ponta. Cred că ALDE are nevoie de o discuție internă foarte serioasă, pentru a vedea direcția în care mergem. După ce am susținut cu toată forța lupta împotriva abuzurilor, cred că acesta ar trebui să fie în continuare mesajul.

Nu e prioritară funcția administrativă, ci ce se întâmplă cu ALDE. Reacția mea vine din propria-mi viziune despre acest partid. Și cred că această direcție – fără candidat, într-o alianță cu Victor Ponta, pe care am aflat-o de pe Facebook – nu este argumentată foarte bine. Există și acea scrisoare către Iohannis, împotriva propriilor tăi colegi. Cred că este prea mult.

Nu pot fi de acord cu o asemenea conduită. Eu am respectat poziția partidului. Poziția mea vine față de toată conduită a conducerii partidului, după acest moment. ALDE, în 2016, a intrat la guvernare alături de PSD pentru un mandat întreg.

Decizia de a ieși de la guvernare o consider pripită, foarte mulți colegi o consideră la fel. Nu am acceptat nicio poziție oferită de altă formațiune politică. Rămân pe poziție până la o discuție cu doamna Dăncilă, după ce se cristalizează poziția internă în ALDE”, spune Corcheș.

Riscul de pesedizare

Invitat de JURNAL BIHOREAN & BIHON.ro să comenteze poziționarea tranșantă a lui Dorin Corcheș, cel care are în responsabilitate directă demararea programului Casa Verde – Fotovoltaice, președintele ALDE Bihor, Ciprian Blejan a încercat să păstreze o atitudine rezervată față de colegul său de filială. Blejan a admis faptul că atitudinea lui Corcheș îl surprinde.

„Cu atât mai mult cu cât am discutat zilele trecute și am rămas că vom avea o discuție referitoare la noul context politic de la nivel național. Am simțit la el o oarecare nemulțumire, dar nu pot să avansez un motiv, deoarece pot să spun că întotdeauna am avut o colaborare foarte bună”, spune Blejan.

Poate fi interpretată atitudinea lui Corcheș ca o cramponare de scaunul de vicepreședinte al AFM?

„Nu știu care este motivația lui, dar voi avea o discuție cu el. Indiferent de motivațiile pe care le pot avea unii colegi, precum Dorin Corcheș, nu cred că în acest punct ALDE își poate permite să rămână sub o formă sau alta lângă acest Guvern PSD. Cred că acei colegi ai noștri care acționează acum nerespectând decizia partidului, de a trece în Opoziție, riscă să fie absorbiți, sub o formă sau alta, de către PSD. Cu consecințe la care, din păcate, acești colegi nici măcar nu se gândesc”, răspunde Blejan, pe un ton dojenitor față de colegi alde Dorin Corcheș…