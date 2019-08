CSC Sânmartin a punctat la Odorheiu Secuiesc

CSC Sânmartin a remizat vineri pe terenul echipei AFC Odorheiu Secuiesc, scor 3-3 (1-1).

Un nou meci în care formaţia antrenată de Călin Cheregi şi Ciprian Fiter a marcat cel puţin trei goluri, cum a făcut-o în toate jocurile oficiale de când a promovat în Liga a III-a.

Golurile au fost marcate de Sandu Iovu 19, Robert Jakab 62, Sebastian Bucur 89 / Sergiu Pop 36 – penalty, Florin Pop 71, Cyrus Habakuk 86

„Regret că nu am câştigat meciul pentru că am avut încă trei ocazii bune de a marca în repriza a doua. E dureros când primeşti gol în finalul meciului. În opt zile am avut trei meciuri şi s-a simţit şi o stare de oboseală. Este primul punct în Liga a III-a şi ne dă speranţe pentru viitor”, ne-a declarat Călin Cheregi.

Pentru CSC Sânmartin au evoluat: Barabaş – Fl. Pop, Pintea, Lupşe, Arsene, Andraş (65 S. Brata), Tiponuţ, Habakuk, I. Ban (55 Szabados), Sorian, Sg. Pop.

REZULTATE ÎNREGISTRATE VINERI

Unirea Dej – Metalurgistul Cugir 0-0

Sănătatea Cluj – Avântul Reghin 1-1 (0-1). A. Ceaca 58 / Ad. Murar 31

SÂMBĂTĂ – 31 AUGUST – ORA 18:00

Minaur Baia Mare – ACSFC Recea

Industria Galda – Sticla Arieşul Turda

Luceafărul Oradea – CFR Cluj II

Unirea 1924 – Unu Fotbal Club Gloria

SCM Zalău – Viitorul Şelimbăr