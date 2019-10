Cuc: Strabag să își retragă contestația. Viitorul ministru să stea pe șantiere!

Marți seară, după ora 18, ministrul Răzvan Cuc a sosit lângă Oradea într-o vizită-epilog, pentru a se plimba pe autostrada aflată în plin proces de asfaltare, împreună cu constructorul Beniamin Rus, cu președintele PSD Bihor, Ioan Mang și cu prefectul Ioan Mihaiu. Cuc a vorbit despre meritele constructorilor români, despre peformanța sa ca ministru, despre licitații și despre ce ar trebui să facă succesorul său, în funcție.

Și totuși, ministrul Cuc nu a venit cu vești bune despre celelalte loturi de autostradă. Lotul 2 Biharia – Chiribiș este, în continuare, blocat de contestația Strabag, iar pentru lotul 3, CNAIR așteaptă clarificări din partea companiei care și-a adjudecat licitația.

“Le-am explicat că nu e normal să blocheze”

„La partea de contestații, din păcate nu stă în mâna mea să pot urgenta lucrurile”, spune ministrul, care a solicitat companiei austriece să își retragă contestația pentru lotul câștigat de Selina – Trameco. “Din păcate, (contestatorul – n.red.) Prelungește termenul de adjudecare și blochează investiția. În ceea ce privește lotul 3 (Suplacu de Barcău – Chiribiș – n.red.), din câte știu de la directorul CNAIR au fost solicitate documentele finale, pentru a fi transmise de către firma care a câștigat, după care se va putea semna contractul. Știu că erau câteva clarificări acolo, nu știu dacă s-a răspuns la ele, dar e apanajul Companiei. Eu vă asigur de un lucru, că ce ține de partea administrativă voi urgenta lucrurile foarte mult. Eu ce am făcut suplimentar, am chemat firma (contestatară, Strabag – n.red.) și am avut o discuție transparentă cu firma care a făcut contestația și am încercat să le explic că nu acesta este modul prin care să intri să lucrezi în România, prin contestații. Dimpotrivă, acesta un mod care nu este apreciat de nimeni. Însă nu am pârghii să pot pune presiune pe firma respectivă. Le-am explicat omenește că nu e normal ca, prin tot ce fac, să blocheze obiectivul”, a declarat ministrul interimar Răzvan Cuc, în exclusivitate pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.

Cuc: Viitorul ministru să fie un aliat al constructorilor români

“Unde avem firme românești, avem calitate și avem termene respectate. Unde sunt firme din alte țări – principala lor grijă este să nu muncească, să nu aibă lucru de calitate”. Cuc nu a ezitat să vină cu aprecieri la adresa constructorului Selina – Trameco, nominalizându-l laudativ pe Beniamin Rus.

Ministrul Cuc: “Iată că acești baroni ai asfaltului, așa cum au fost ei declarați, sunt cei mai buni pe autostrăzi, în România. Sunt oameni serioși, au trecut prin vicisitudinile istoriei, s-au reclădit, s-au repoziționat ca firme și astăzi stăm pe asfaltul turnat de către o firmă românească”.

Despre viitorul ministru, Cuc afirmă că “va primi un minister la cheie”, că autoritatea guvernamentală trebuie să fie aliatul constructorilor și că și-ar dori ca pe lângă Selina și Umbrărescu, să crească și alte firme care să poată lucra la proiecte de anvergură, așa cum sunt autostrăzile.

Cuc spune că preferă “să mergem cu o firmă care merge la 85 – 95%, dar care duce lucrarea la bun sfârșit, să termine mai repede construcția”. “Nu poți cere unei firme să lucreze 24 din 24, cum se lucrează aici, să lucreze pe aceleași costuri, cum lucrează dacă vine și licitează normal. Sunt convins că nimeni care va veni nu va fi atât de inconștient încât să nu susțină mediul economic românesc. Avem constructori buni, trebuie crescut mediul românesc. Sunt convins că toți care vor veni vor acuza greaua moștenire. La Transporturi nu există o grea moștenire, poate exista doar o incompetență din partea celor care vin”, afirmă Cuc, convins că a avut un mandat bun la șefia Transporturilor.

Centura Beiuș – Ștei se va rezilia

În schimb, despre centura ocolitoare Beiuș – Ștei, de pe DN 76, ministrul informează că “probabil se va rezilia contractul”. “S-a semnat în urmă cu mai bine de doi ani de zile, prețurile trebuie actualizate și constructorul nu cred că mai are forța să ducă acest contract la bun sfârșit. Se va relicita după ce se vor actualiza și prețurile”, prevede ministrul pe picior de plecare, care recomandă celor care vor veni la Transporturi și în fruntea CNAIR “să nu mai facă licitații subevaluate”.

Dându-se exemplu pe sine, Cuc cere viitorul ministru să stea pe șantiere

Ministrul Cuc spune că pleacă din funcție “cu mare satisfacție”. “S-a muncit mult, s-au lansat proiecte de peste 10 miliarde de euro, șantierele duduie, se muncește dar ăsta a fost rodul echipei pe care am coordonat-o și faptul că m-am implicat personal. Am stat numai pe șantiere”, a declarat ministrul aflat acum pe picioare, pe șantierul de lângă Biharia.

Despre modul în care a ales să se comporte ca ministru, Cuc subliniază că e important pentru un ministru al Transporturilor ca ritmul de lucru să nu îi fie dictat de subalternii din minister și să stea cât mai mult pe șantiere. Răzvan Cuc: “În general, funcționarii încearcă să îți imprime un ritm pe care îl au ei. Eu am ritmul meu și am preferat să impun eu ritmul meu, funcționarilor. Acuma, ce să spun. Sfaturi? Să stea pe șantiere, este cel mai important lucru. Altfel, lucrurile nu se vor mișca. Nu este cazul acestui șantier, dar acolo unde știau că vin, nu știau când vin și tot timpul stăteau mobilizați”.