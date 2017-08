Dau startul unui important concurs de golf

Evenimentul este organizat de UAMT Oradea. Valoarea totală a premiilor depășește suma de 7.000 lei. Intrarea vizitatorilor este liberă pe tot parcursul evenimentului.

„Istoria jocului de golf in România este strâns legată de Familia Regală, prima lovitură de golf in România îi aparține Regelui Ferdinand I aceasta fiind executată în 1929, cu ocazia inaugurării Country Club, cunoscut azi ca și Clubul Diplomatic. Prima femeie care a jucat golf in România a fost Regina Maria. Primul jucător profesionist de golf in România a fost Paul Tomiță, participant la 6 campionate mondiale, performanță unică pentru acest sport în țara noastră.

În prezent România are 8 terenuri de golf, Clubul Diplomaților, Club Tite Golf Resort, Kings Land Country Club, Lac de Verde Golf Club, Selas Golf & Polo Club, Sun Garden Golf & Spa Resort, Transilvania Golf Club și Golf Club Paul Tomiță singurul teren cu 18 cupe. Alte două terenuri de golf sunt în dezvoltare unul lângă Sibiu și altul la Alba Iulia, astfel Transilvania ar putea deveni o regiune foarte vizitată de către pasionații de golf din Europa”, a detaliat Călin Păcurar, coordonatorul evenimentului.

Program: UAMT GOLF CUP

08:00 – încălzire

08:45 – ședință tehnică

09:00 – începerea concursului

15:00 – premierea căștigătorilor

Categorii de joc

Domni 0 – 18 stroke play net

Domni 18.1 – 36 stableford

Doamne 0 – 36 stableford

Premii Speciale

Nearest to the pin – ladies

Nearest to the pin – gentlemen