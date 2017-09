Exclusă din PSD, Ana Maria Tiron are un ton acuzator, într-un drept la replică

Urmare a excluderii sale din PSD şi, implicit, retragerea sprijinului politic din funcţia de consilier judeţean, Ana Maria Tiron ne-a transmis un drept la replică. În textul său, Tiron îşi subliniază meritele pe care susţine că le-a avut în activitatea din PSD Bihor. În contextul în care colegii săi din PSD Bihor au exclus-o în cvasi-unanimitate, acuzată fiind de trădare către PNL, Tiron susţine că nu s-a întâlnit niciodată cu Ilie Bolojan.

În acelaşi timp, Tiron îl acuză pe preşedintele Mang că „ţine cu disperare să rămână pe o funcţie, indiferent ce se întâmplă cu partidul” – referinţă la funcţia acestuia de vicepreşedinte la Judeţ.

De aici, se poate deduce că cele afirmate de colegii săi, anume că la o eventuală reluare a votului pentru alegerea conducerii Consiliului Judeţean Tiron ar fi votat un preşedinte PNL, care ar fi dat PSD-ului un vicepreşedinte la CJ, altul decât Ioan Mang, au o bază reală.

Activitată blocată în CJ

Consilierii judeţeni ai PNL nu au participat la şedinţa de marţi a Consiliului Judeţean, în care trebuia validat noul consilier judeţean PSD, Szatmari Adrian, directorul Liceului Tehnologic din Salonta. Cum liberalii nu au fost prezenţi, coaliţia PSD – UDMR – ALDE a rămas în 17 consilieri, neputându-l valida pe Szatmari.

Astfel, activitatea în CJ Bihor s-a blocat, neputându-se vota nici alte proiecte de hotărâri importante de pe ordinea de zi, precum noile creşteri salariale ale personalului Consiliului Judeţean, proiectul Drumul Apusenilor şi unul legat de modificarea formei juridice a Drumului Apusenilor.

Ce zice Tiron

Iată ce susţine Ana Maria Tiron în punctul său de vedere, după votul de 103 la 3 pentru excluderea sa din cadrul PSD Bihor:

„Din 2008 sunt membra a PSD Bihor si din 2012 secretar executiv al PSD Bihor. In tot acest timp am muncit foarte mult pentru acest partid, martori sunt membrii PSD Bihor si mai ales cei din zona Ceica, unde am dublat numarul de consilieri locali in 2012 si apoi 2016. In 2016 zona Ceica a fost zona cea mai apropiata ca voturi de PNL Bihor. Ca si secretar executiv mereu mi-am dus sarcinile de partid la bun sfarsit, de multe ori cu 2-3 oameni pana dupa miezul noptii. Ultima actiune de acest fel a fost dosarele cu cheltuielile de la parlamentare unde doamna Gogoneata m-a rugat sa o ajut sa faca dosarele pentru a-si primi parlamentarii banii ca nu are cine si am stat aproape o saptamana pana la 12-1 noaptea sa lucram la ele, desi nu era in sarcina mea.

Inainte cu o saptamana sa fiu schimbata din functia de secretar am fost la sediu cu un coleg din judet si am descoperit ca lipsesc dosarele unor organizatii, ca mi-a stricat cineva calculatorul desi il lasasem in stare perfecta de functionare, ca mi s-a umblat printre hartiile din biroul secretarului. Initial dl Mang a acceptat sa vina la sediu sa vorbim pe acest subiect apoi nu a mai venit si a propus schimbarea mea. Toate aceste acte au disparut dupa ce la sediu a fost comandata o “curatenie” de dl Mang. Dupa aceasta actiune nu mi-am luat nici lucrurile mele din acel sediu. Eu am fost secretar executiv, fara sarcini din ale contabilului si trezorierului sau de arhivare.

Pe PNDL ii ajut pe toti primarii PSD din 2012 pana in prezent (cand 2-3 primari au fost de intorsi de presedinte impotriva mea) dar eu am fost cea care am facut munca si la poze a iesit dl Mang. 80% dintre primarii prezenti la acea sedinta nu mi-au cerut demisia pentru ca nu sunt de acord cu acea demisie si stiu ca este o prostie si ca am muncit foarte mult.

Inainte sa candidez pentru functia de secretar executiv am fost presedinte organizatia locala PSD Oradea, responsabil de comune si am muncit veo 5 ani cu rezultate si in comune si alaturi de fostul secretar al PSD Bihor, de la care am invatat foarte multe. Niciodata nu m-am intalnit cu dl Ilie Bolojan si nici nu ma intereseaza sa o fac, sunt doar minciuni scoase de presedintele PSD Bihor.

In tot circul acesta exista un singur interes: dl Mang tine cu disperare sa ramana pe o functie, indiferent ce se intampla cu partidul. Rezultatele PSD Bihor au fost obtinute de toti membrii PSD Bihor si nu de presedintele PSD!

O zi frumoasa!”.