Festivalul Naţional de Folk – ediţia „Străbunii”

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Naţional de Folk Pro Lirica Oradea va fi o ediţie specială, dedicată Centenarului Marii Uniri, şi se va desfăşura sub titlul generic „Străbunii”.

Mihaela Dindelegan, preşedintele Asociaţiei Pro Lirica, organizatorul festivalului, a precizat că, în condiţiile în care anul trecut festivalul de trei zile a necesitat un buget de 43.000 de lei, anul acesta se va desfăşura pe parcursul a doar două zile, 30 iunie – 1 iulie, mizând pe un buget de maxim 20-25.000 de lei. Ca şi anul trecut, partener al festivalului este Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor (CJCPCTB), care va susţine financiar cu aproximativ 9.000 de lei evenimentul, iar pe proiecte cu finanţare nerambursabilă, festivalul a primit prin Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte (DDIP) suma de 10.000 de lei. Restul va fi acoperit din sponsorizări. Primăria Oradea a dat anul trecut 28.000 de lei, dar anul acesta nu s-a mai implicat, deoarece nu mai finanţează ONG-urile pe Legea 350. APTOR a considerat că festivalul nu prezintă interes din punctul lor de vedere.

În cele două zile concentrate de festival vor urca pe scena amfiteatrului din Cetate mai mulţi folk-işti din Oradea, Bistriţa, Bucureşti sau Cluj-Napoca. Festivalul va fi deschis de către elevi ai Palatului Copiilor şi Elevilor din Oradea, clasa de canto a prof. Dana Oprescu, respectiv: Bercea Alexa, Dascălu Alexia şi Zaha Cosmina. Apoi vor urma Iuliu Ciura (Oradea), Trupa Fior Oradea (Mihaela Simai – Melaz, Anca Duma şi Ioana Butnăraşu), Raul Bochiş (Oradea) şi prietenii, Florin Săsărman (Bistriţa) şi Maria Gheorghiu (Bucureşti). A doua seară va fi prezentată de actorul Mircea Bodolan, şi va debuta cu Adina Hodişan (Oradea), Alexandrina şi Florian Chelu (Oradea), Liliana Ioniţă Budău (Oradea), Călin Pop şi Raul Silaghi (Oradea), Cătălin Condurache (Cluj-Napoca) şi Emeric Imre (Cluj-Napoca).

În cadrul festivalului vor fi interpretate mai multe colaje de cântece patriotice în stil folk, unele foarte cunoscute, precum „Duhul lui Iancu”,„Basarabia”, „Străbunii”, „Iancu la Ţebea”, dar şi creaţii noi.

Raul Silaghi, vicepreşedinte al Asociaţiei Pro Lirica, va cânta alături de Călin Pop, solistul formaţiei Celelalte Cuvinte. „Folk-ul nu are vârstă. Folk-ul înseamnă o poveste, o persoană şi o chitară. Fără mijloace de denaturare a sunetului. Simplu şi direct. Zece ani am făcut pauză, nu am cântat deloc. Dar am zis că dacă am ceva de transmis şi pot să o fac bine şi cu bucurie, atunci hai să o fac. Muzica folk nu se demodează”, spune Raul Silaghi. Susţinător activ al festivalului, directorul CJCPCTB, Mircea Jacan, pledează pentru transmiterea spiritului revoluţionar al folk-iştilor tinerei generaţii: „A apărut într-o perioadă foarte propice pentru tot ce a însemnat revoluţie culturală în Europa şi America, a fost perioada cea mai bună pentru societate. Ideea este ca acel spirit al anilor ’60-’70-’80 să poată fi transmis celor din ziua de azi care nu au fost participanţi la acele vremuri care au transformat întreaga societate. Modul acela de implicare al artiştilor din acea perioadă ar trebui oarecum transmis tinerilor, ca să nu fie pasivi, să înveţe să se implice în viaţa societăţii”.

„Muzica folk, acest gen muzical care era mult mai prezent pe vremea tinereţii noastre, l-am readus azi în vremurile noastre. Sunt cântece care sunt valabile şi acum ca mesaj, ca linie melodică”, a precizat impresarul Florin Budeu, care a punctat faptul că ar merita mai mult interes acest festival, care ar putea să se înscrie în rândul festivalurilor de folk cunoscute din ţară, cum sunt cele de la Alba Iulia, Sighet sau Sighişoara. Cu atât mai mult cu cât reacţiile de după ediţia de anul trecut au fost entuziasmante, mulţi spectatori venind din judeţe limitrofe pentru a-şi vedea preferaţii. Anul trecut au fost aproximativ 4.500 de spectatori la festival. La ediţia a doua se mizează măcar tot pe atâţia. Intrarea la festival este liberă.