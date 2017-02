Presa națională anunța în data de 1 februarie că Florian Bodog „a numit miercuri seara la conducerea Spitalului Universitar de Urgență din Bucuresti pe Adriana Nica” iubita fostului primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu. La ora actuală, Sorin Oprescu este judecat într-un dosar de corupție pentru acuzații de luare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu. Oprescu se numără printre politicienii care ar beneficia de ordonanțele promovate de guvernul Dragnea-Grindeanu, anunță HotNews.

Noaptea, pe furiș | „Miercuri nu știam nimic”

Medicii Spitalului Universitar nu știau că Adriana Nica urma să ocupe funcția de manager. Un articol publicat duminică dimineața de către Cătălin Tolontan conține interviuri ale cadrelor medicale din Spitalul Universitar care spun că „miercuri seara nu se știa nimic. Joi dimineață, la raportul de gardă, am fost anunțați că noul manager al spitalului este Adriana Nica, partenera de viață a lui Sorin Oprescu”.

Această decizie îi ia prin surprindere pe toți din spital pentru că „managerul celui mai mare spital din România este instalat fără concurs și practic în secret față de personalul cu care urmează să lucreze” precizează tolo.ro. Cât de corectă este decizia lui Florian Bodog față de alți medici care și-au petrecut „o viață” muncind în spital, sperând că într-o zi, posturile nu se vor mai ocupa „pe pile”? Unde va ajunge sistemul medical românesc cu astfel de practici?

Înainte, au pregătit terenul

Aceeași sursă menționează că „întâi, Senatul respinge Ordonanța ministrului Vlad Voiculescu, prin care se stabileau criterii mai exigente pentru numirea managerilor de spital. Apoi vine rândul Guvernului Grindeanu să preia mingea ridicată de parlament. Florian Bodog, ministrul Sănătății, începe numirile. În numele lui Sorin Oprescu!”.

Se pare că deciziile luate în secret și „peste noapte”, lipsa transparenței, devine o practică cu care guvernul Grindeanu începe să obișnuiască populația. Unii au ales să părăsească partidul, alții au ales să devină complici.

De la un simplu medic, doctor în medicină și manager în doar 2 ani

În 2015 Adriana Nică este numită șefa secției ATI2 în cadrul Spitalului Universitar. Pe 30 octombrie 2015, în ziua în care are loc incendiul de la Colectiv, Adriana își dă demisia, însă revine în 2016 odată cu întoarcerea în spital a lui Oprescu.

Adriana Nică publică 4 cărți de specialitate în calitate de coordonator într-un singur an. În paralel cu această „performanță remarcabilă” publică neîntrerupt câte o lucrare științifică o dată la 3 săptămâni, timp de doi ani.

© Adriana Nica refuză să comenteze numirea ei ca manager

„Nici dacă stătea și scria non-stop zi și noapte, nimeni nu ar fi reușit să publice atâtea cărți și lucrări științifice într-un timp atât de scurt ca Adriana Nica” a declarat pentru tolo.ro un medic ATI de la Spitalul Universitar de Urgență. (Puteți urmări mai detaliat ascensiunea carierei Adrianei Nică și interviurile cadrului medical pe tolo.ro)

„Nu mai am nicio speranță că se va schimba ceva în sistemul de sănătate. Pentru prima dată în viața mea am început să aplic pentru un post în străinătate. Nici mie nu-mi vine să cred că am ajuns să-mi doresc să plec din țara mea. Deși nu mai sunt la vârsta tinereții, vreau să mai salvez ceva din cariera mea de medic și din viața mea de om” a declarat unul dintre medici.

Florian Bodog și doctoratele

În anul 2016, presa locală a arătat că Florian Bodog şi-a obţinut fraudulos atât gradul de profesor, cât şi atestatul de conducător de doctorate, fără să respecte condiţiile legale. În octombrie, 2016, CNATDCU ( Consiliul General al Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare) i-a retras cestuia dreptul de a coordona doctorate.

În data de 3 ianuarie este numit ministru al sănătății. La 3 săptămâni după instalarea noului guvern PSD, acesta reprimește dreptul de a coordona din nou doctorate. La 23 ianuarie 2016, Curtea de Apel Oradea a decis să suspende ordinul fostului ministru al educației care se baza pe decizia CNATDCU.