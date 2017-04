În weekend are loc a VII-a ediție a Memorialului Nicolae Talpoş

Într-o perioadă în care sportul românesc se chinuie să supravieţuiască, Sebastian Silaghi se încăpăţânează să nu lase să dispară o competiţie tradiţională. Organizarea „Memorialului Nicolae Talpoş” a fost subiectul conferinţei de presă organizată miercuri la Camera de Comerţ şi Industrie, alături de Constantin Badea – directorul instituţiei.

Turneul de box se va desfăşura sâmbătă şi duminică la Casa de cultură din Salonta, iar în ring vor urca 110 pugilişti din Germania, Ungaria şi România.

Intrat în direct prin telefon în cadrul conferinţei, fostul campion mondial Mihai Leu a confirmat prezenţa la ediţia din acest an a memorialului. „Cu Nicolae Talpoş am fost coleg de cameră, mi-a fost un prieten bun şi a fost un boxer extraordinar. Păcat că s-a stins atât de devreme. Îmi amintesc că am plecat la un turneu în Finlanda cu avionul, iar la întoarcere am venit cu trenul. Am făcut vreo trei zile şi jumătate, am avut timp berechet de povestit astfel că fiecare ştiam viaţa celuilalt. Mă trec fiori când mă gândesc la el. Mă bucur că memoria lui este cinstită şi îmi place ce se întâmplă la Salonta prin implicarea lui Basti (nr. – Sebastian Silaghi, preşedintele Basti Box). Omul sfinţeşte locul! Vin cu mare plăcere”, a spus Leu, care va ajunge sâmbătă la Salonta.

Alţi invitaţi speciali sunt Alec Năstac – vicepreşedintele Federaţiei Române de Box, Adrian Lăcătuş – antrenor Steaua şi la lotul naţional feminin, Wida Jozsef – directorul Academiei de Box din Budapesta şi Kovacs Laszlo – secretar general al Federaţiei Maghiare de Box.

În ring vor urca 12 pugilişti de la Basti Box, de la copii până la seniori, Bihorul mai fiind reprezentat de CS Crişul Oradea.

Prima gală a turneului este programată sâmbătă de la ora 17:00, iar gala finală duminică începând cu ora 11:00. „Doresc să mulţumesc celor care ne ajută, sponsorilor, fără de care nu putem exista, Camerei de comerţ şi Industrie, Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Bihor şi tuturor celor care sunt alături de noi şi susţin dezvoltarea boxului”, a precizat Silaghi.

Intrarea spectatorilor la turneu va fi gratuită.

Secţie la Holod

Preşedintele Basti Box a mai avut doi invitaţi în conferinţă, Sandu Săsăran şi Florin Solomie, doi pasionaţi de sport, alături de care a pus bazele unei secţii de box la Holod. Primul antrenament s-a desfăşurat în 3 aprilie, iar în sala de sport din Holod au fost prezenţi peste 30 de copii. Cu sprijinul primarului Ioan Horga, a Consiliului Local şi a sponsorului Sorin Tonca se doreşte ca boxul să fie un prim pas pe eşichierul sportiv al comunei, în planul de viitor fiind crearea unui club sportiv care să aibă şi alte secţii. Ramuri sportive care să pună în valoare sala de sport şi terenul de fotbal care se află în lucru.

Cine a fost Nicolae Talpoş?

Născut în 19 februarie 1962, pugilistul Nicolae Talpoş ar fi împlinit 55 de ani. Campion naţional în 1984 şi 1989 la categoria 57 kg, Talpoş a reprezentat România la cele mai importante competiţii, cum ar fi Campionatul European din Ungaria (1985), Campionatul Mondial din SUA (1986) şi Jocurile Olimpice de la Los Angeles (1984).

Cariera lui s-a frânt brusc în ziua 20 februarie 1990 în urma unui tragic accident produs pe raza comunei Mădăras. Conducea o Dacia 1300 al cărei control l-a pierdut şi a intrat într-un stâlp. Impactul i-a provocat răni grave care i-au provocat decesul. Avea doar 28 de ani şi a lăsat în urmă un băiat de doar şase luni!