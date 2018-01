Interviu cu Nick Făgădar, solist Luna Amară: „Încercăm să ne ferim de clişee stilistice”

Muzica lor o recunoşti din solourile de trompetă sau riffurile de chitară, din duetul de voci care se armonizează perfect. Înaintea concertului care va avea loc vineri, de la ora 20, la Moszkva, Nick Făgădar ne-a scris câteva gânduri în exclusivitate.

– Sunteţi imuni la compromisuri. Cântaţi rock alternaltiv aşa cum vă place. Cum e să fii una din cele mai cunoscute trupe underground, după 17 ani de activitate, sute de concerte şi cinci albume de studio?

Nick Făgădar: Suntem imuni la compromisurile din afară însă nu suntem străini de ele atunci când vine vorba despre „bucătăria internă”. Cred că cei peste 17 ani de activitate neîntreruptă reprezintă una dintre cele mai importante realizari ale noastre, ca oameni, ca membri ai acestei trupe. Ne simţim bine în pielea noastră, alegerea de a ne păstra integritatea artistică ne-a asigurat libertatea de a explora teme şi idei muzicale şi lirice fără constrângeri exterioare. Aş zice că Luna Amară e încă acea călătorie în care am pornit împreună fără prea mari aşteptări dar pe parcursul căreia am ajuns să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine, între noi şi uneori să ne rătăcim.

– Ce aţi primit de la public în concertele voastre?

Nick Făgădar: Am primit dreptul de a fi Luna Amară pentru că fără toţi aceşti oameni care s-au aflat în faţa scenei, în toţi aceşti ani, am fi fost altceva. Existăm ca trupă datorită lor. Că după fiecare concert, la final de seară, nu ne rămâne decât să îi privim cu sinceritate şi modestie şi să le mulţumim pentru că aleg să fie parte din experienţele noastre, din trăirile şi frământările noastre care sunt convins că de cele mai mult ori, sunt şi ale lor. Altfel, nu am avea niciun motiv veritabil pentru care să ne întâlnim.

– Aţi cântat în deschidere la nume mari: Paradise Lost, Clawfinger, Apocalyptica, Toy Dolls, HIM, The Exploited, Amorphis, Faith No More, Ozzy Osbourne, Deftones, Iggy Pop, Rammstein şi Alice In Chains. Cine v-aţi dori să completeze lista?

Nick Făgădar: Steven Wilson, Tool, Pearl Jam, Radiohead, Ştefan Hruşcă, Fuego

– Foarte multe din textele pieselor voastre sunt texte de atitudine. Contextul politic şi social vă oferă, în continuare, suficiente motive de protest. Cum arată astăzi revolta din „miezul” Lunii Amare?

Nick Făgădar: Consider ca atitudinile noastre sunt la fel de pertinente fie că vine vorba despre subiecte sociale, fie că e vorba despre iubire, angoasă, moarte, deziluzie, speranţă. Poate că anumite alegeri pe care le-am făcut de-a lungul timpului au ajutat crearea şi perpetuarea acestui clişeu de trupă cu mesaj social sau de revoltă şi ca atare, unii aşteaptă de la muzica noastră mesaje directe şi abrazive.

Suntem conectaţi la realitatea românească şi avem atitudini clare legate de multe probleme. Revolta noastră e uneori tacită pentru că s-a transformat în suferinţă şi dezamăgire. Însă trebuie să spun că nu vom face din revoltă nici un crez estetic, nici un manifest. Adevărata revoltă de care avem acum nevoie ar fi mult mai bine să se întâmple în stradă.

– Spre finalul anului 2017 v-aţi implicat în proiectul artistului Cătălin Rulea cu videoclipul piesei Om. Ce reprezintă pentru voi ideea de „artă angajată social”?

Nick Făgădar: De cand am început să îmi scriu primele piese mi-am dorit să stârnesc reacţii, sentimente, trăiri. Poate că nu am visat să schimb lumea din frica de a părea naiv. Am învăţat în schimb că muzica e o platforma extraordinară unde se întâlnesc idei, se nasc şi se consumă sentimente puternice pentru că interacţiunile pe care le-am avut în toţi aceşti ani cu atât de mulţi oameni ne-au schimbat şi sperăm că au schimbat ceva şi în ceilalţi. Ăsta e cel mai sincer şi profund nivel de angajare socială, într-o înţelegere personală.

Văzut dintr-o perspectiva mai organizată, muzica poate servi unor cauze într-un mod eficient. Luna Amară a fost implicata în campania „Salvaţi Roşia Montană”, în campania de informare legată de importantă votului „Bagă-ţi votu’n ei”, am încercat să salvăm ecosistemul din Vama Veche, la Stufstock şi altele care nu îmi mai vin acum în minte.

– La concertele voastre se adună în faţa scenei multe feţe noi, oameni care vin pentru prima oară să vadă/asculte Luna Amară. Ce credeţi că îi „agaţă” şi îi păstrează în familia fanilor voştri?

Nick Făgădar: Am crescut împreună cu cei care ne ascultă şi cred că mulţi din primul eşalon ne-au cam pierdut pe drum. Poate şi mulţi din al doilea. Mă bucur să văd la concertele noastre cât mai mulţi copii, adolescenţi, oameni foarte tineri pentru că e lucrul care ne confirmă că muzica noastră îi atinge, că e încă vie şi actuală.

Nu ştiu ce îi face pe oameni să vină sau să revină la un concert Luna Amară. Poate pentru că încercăm să ne ferim de clişee stilistice şi să nu ne blocăm într-o imagine contrafacută care cu timpul devine „obosită”, pentru că avem un repertoriu divers care acoperă de la piese acustice până la unele mai agresive ca sunet. Poate pentru că avem versuri sincere şi de obicei, destul de inspirate. Pentru că suntem noi înşine şi pe scenă şi după concert.

– Aţi lansat de scurtă vreme o piesă şi un videoclip, „Nu știu, nu iau, nu sunt”. Urmează un album. Pe când, şi ce vom descoperi în el?

Nick Făgădar: Sperăm ca albumul nou să fie gata de lansare în toamna acestui an. Ce veţi descoperi e încă o necunoscută şi pentru noi deoarece suntem în plin proces de creaţie şi deşi avem câteva piese înregistrate îmi e greu să spun ceva concret despre noul album, mai puţin faptul că va fi electric.

LUNA AMARĂ

– Luna Amară se lansează în anul 2000

– Trupa clujeană se bucură de succes pe plan național, promovând “Folclor”, “Roșu aprins”, “Gri dorian”, “Ego no.4”, “Oraș”, “Chihlimbar” și “Pietre în alb” în peste 800 de concerte

– A fost invitată să cânte în Germania, Olanda, Franța, Ungaria, Moldova, Bulgaria și Turcia

– Luna Amară este formația românească rock care a înregistrat cea mai mare cifră de vânzare a unui album de debut în anii 2000 ( albumul “Asfalt”, produs de Roton Music, 2004).

– Au lansat până acum cinci albume de studio: Asfalt (2004), Loc lipsă (2006), Don’t Let Your Dreams Fall Asleep (2009), Pietre în alb (2011), Aproape (2016)

– Mihnea Blidariu (cantautor, trompetist și chitarist al formației) a scris și lansat trei nuvele de proză și poezie în ultimii 10 ani

– Videoclipul “Om” a fost realizat în parteneriat cu Fundația Salvați Copiii. Susține conștientizarea bullying-ului în mediul școlar și combaterea acestuia.

– Formații care le-au influențat muzica: Tool, Deftones, Porcupine Tree, Opeth, Alice in Chains și Pearl Jam

– Componența: Mihnea Blidariu (voce, chitară, trompetă); Nick Făgădar (voce, chitară); Andrei Boțan (chitara solo); Sorin Moraru (chitara bas); Răzvan Ristea (baterie)