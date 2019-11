REZULTATE | Iohannis și Dăncilă, în turul 2. Dăncilă îi ia fața lui Barna și în Bihor

© Klaus Iohannis câștigă detașat în fața Vioricăi Dăncilă. Dan Barna pierde în fața lui candidatei PSD chiar și în județul Bihor Foto: EPA

Președintele Klaus Iohannis câștigă detașat și în Diaspora, unde are peste 50%, iar Dăncilă nu contează. În Bihor, Iohannis are scor dublu față de candidata PSD, care îl depășește pe candidatul USR Plus cu aproape 5%. Vezi rezultatele.