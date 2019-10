Locul II la Olimpiada Mondială de Robotică

Echipa de robotică a Colegiului Național „Onisifor Ghibu” din Oradea – SQRT, a obținut, sâmbătă, locul al doilea la „World Robot Olympiade”, olimpiada internațională de robotică, desfășurată în Coreea de Sud, în perioada 27–30 septembrie 2019.

Cătălin Mociar, Ștefan Szabó și Andrei Iuhas, susținuți și încurajați de prof. Alina Luncan, au participat la Olimpiada Internațională de Robotică, din Coreea de Sud. Olimpiada din Coreea este una dintre cele mai antrenante competiții de robotică din lume.

Orădenii au concurat cu peste 50.000 de elevi din întreaga lume. Ei au prezentat în competiție un exoschelet. În fapt, un braț robotic care ajută la recuperarea semiparaliziei.

„Exoscheletele pot fi pe mai multe părți ale corpului, dar noi am ales umăr, cot și degete. Practic, brațul robotic antrenează, prin diverse exerciții, pacientul să facă exerciții pe care le poate face doar cu un fizioterapeut. Persoana cu semiparalizie este ajutată de acest braț robotic să-și miște mâinile, să prindă obiecte, să-și folosească mâna și degetele”, a explicat Cătălin Mociar, unul dintre membrii echipei.

Elevii orădeni au fost remarcați de o echipă de observatori din Coreea de Sud, prezenți la ediția 2019 a concursului Robotics Championship Oradea.

„Echipele pe care le-au considerat ei performante și cu abilități în domeniu au fost selectate să participe la Olimpiada Internațională. Observatorii ne-au remarcat și ne-au trimis invitații de participare”, a dezvăluit Ștefan Szabó, un alt membru al echipei.

Originalitate

Concursul a cuprins mai multe secțiuni: medical, educație, gastronomie, dezastre naturale, călătorie. Elevii de la Ghibu au ales să participe la secțiunea dedicată medicinei, cu un robot medical.

„Studenții Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Departamentul de Robotică și Mecatronică, care ne îndrumă și ne ajută, ne-au sugerat să facem asta. Sută la sută mai există așa ceva în lume. Însă pentru acest concurs contează mult originalitatea, inventivitatea, ideea. Originalitatea creării unui astfel de prototip este cea mai bună alegere pentru concurs. Nu am copiat niciun model, ci am stat, am gândit, am făcut măsurători, am construit piesă cu piesă”, a relatat Andrei Iuhas.

Pasiunea celor trei liceeni din clasa a XII-a de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” s-a născut din clasa a IX-a. Întâi, au început să participe la cercul de robotică al școlii. Pe urmă, au creat o imprimantă 3D pentru diriginta lor, profesoara de informatică Alina Luncan. Cu ajutorul imprimantei, au proiectat iepurași, dinozauri etc. Apoi, au continuat cu un proiect susținut din Fondul Științescu al Fundației Comunitare din Oradea. De atunci, au luat parte la diferite competiții de robotică și au învățat de la oamenii pe care i-au întâlnit cu diverse ocazii.

„Sunt specializați pe crearea de roboți care urmăresc o linie. Sunt autodidacți. Eu, ca dirigintă și profesor de informatică, i-am inițiat în tainele programării. Ei au învățat însă prin descoperire. Și-au corectat singuri greșelile. Din clasa a IX-a, visau tot proiectare și robotică și încet-încet, au început să participe la concursuri locale și naționale și s-au implicat în tot felul de proiecte. S-au remarcat și au luat premii frumoase. Astfel, în timp, aplicațiile lor au devenit tot mai bune. Sunt mândră de ei”, a spus profesoara Alina Luncan.