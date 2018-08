Mai mulți supraimpozitați pentru fațade

Primăria a lansat în dezbatere publică regulamentul pe baza căruia se stabilesc imobilele care vor fi supraimpozitate cu 500%, din cauza fațadelor distruse. Modificările introduse vor duce la creșterea numărului de penalizați. Deși acestea erau țintele declarate ale campaniei de supraimpozitare, siturile industriale degradate nu au putut fi impozitate în cei doi ani de când la Oradea s-a instrodus această formă de penalizare.

„Făcând o analiză a clădirilor care au fost supraimpozitate până în momentul de față am constatat că pentru clădirile industriale din păcate actualul regulament nu are niște criterii fără echivoc, ceea ce a făcut ca cea mai mare parte dintre ele să nu fie supraimpozitate. Asta, deși siturile industriale cum ar fi Avântul, fabrica de ulei Interoil sau alte situri din zona industrială veche de pe Șoseaua Borșului arată foarte prost. Ca atare, pentru a pune o presiune suplimentară pe cei care le dețin în proprietate și care de 15-20 de ani nu fac nimic acolo și lasă zone întinse de zeci de hectare în Municipiul Oradea abandonate, am hotărât să propunem această clarificare prin care să le putem include în supraimpozitare”, a declarat primarul Ilie Bolojan.