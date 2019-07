Ministrul Cuc: Constructorii străini ne blochează autostrăzile

Sosit pe șantierul autostrăzii de lângă Biharia, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a arătat revoltat de contestațiile în serie pe care austriecii de la Strabag le introduc și îi acuză că singurul lor interes este acela de a bloca lucrările autostrăzii din Bihor. Aceata în timp ce nu a avut rezerve să laude Selina – Trameco pentru „mobilizarea exemplară”. De altfel, realitatea constatată la fața locului relevă un efort consistent al firmei patronate de Beniamin Rus, care se laudă cu 170 de utilaje, pe șantier.

Ministrul Cuc, despre companiile străine: „Sunt firme care vin în România, cu laptopuri, cu mape, care nu câștigă, contestă și blochează obiective de investiții. În cazul de față, vorbim despre firma Strabag, care contestă lotul respectiv (lotul 2 al Secțiunii 3C Chiribiș – Biharia, de 28,55 km, de pe Autostrada Transilvania – n.red). Nu mi se pare normal, vii, participi, nu câștigi, avem o comisie care evaluează, îți spune că nu ești bun, ai pierdut tehnic sau financiar, ești mai slab clasat, pierzi și ataci în instanță. Care este rezultatul? Că oricum, și instanța presupunem că va da în reevaluare sau va respinge contestația, ce facem? Mergem cu contestațiile acestea la nesfârșit, doar ca să blocăm? Nu am nimic cu firmele din alte țări, dar în momentul de față nu fac decât să blocheze obiectivele de investiții din România. Gândiți-vă ce front de lucru frumos ar fi fost ca după ce termină antreprenorul român pe acest lot (Biharia – graniță – n.red.), imediat să intre în forță și pe celălalt, dar intra de acuma la lucru. Nu-i o logică? De asta mă supăr pe constructorii străini, că blochează artificial”.

Au făcut 20% din lucrare

Alături de constructorul Beniamin Rus, ceilalți directori din Trameco și de reprezentanții mass-media, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, noul director general CNAIR Sorin Scarlat, directoarea DRDP Cluj, Crina Lăușan, prefectul Mihaiu și președintele PSD Bihor, Ioan Mang au fost pe traseul autostrăzii, de la Biharia până la granița cu Ungaria (5,35 km), pentru a vedea cum se prezintă lucrările. Și partea maghiară a ajuns până la graniță cu partea de terasamente a autostrăzii, însă, față de partea română, au în plus un strat considerabil de pământ, nisip și balastru deja așternut pe traseul autostrăzii. Rus a subliniat că până la finalul acestei luni, stadiul lucrărilor va atinge 20%, iar obiectul rămâne acela ca până la finalul acestui an să fie dat în circulație mini-sectorul de autostradă ce va lega România de Ungaria și va descărca traficul în DN 19 Oradea – Satu Mare. Pe lângă cei 5,35 km de autostradă, lucrarea Trameco prevede bretele de intrare și ieșire pe autostradă de încă 6 km, trei pasaje, din care unul deasupra căii ferate și o parcare mare, la intrarea în țară.

Răzvan Cuc spune că așteaptă să semneze contractul cu asocierea care a câștigat licitația pentru lotul 3 Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km), și anume Construcții SA (România) – Hidroelektra Mehanizacija D.D. Croația. Licitația pentru acest lot nu a fost contestată.

Ordonanța salvatoare întârzie

Ministrul a fost întrebat de JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO dacă are curaj să semneze contractul cu Trameco, înainte ca instanța de judecată să emită o a doua decizie, în decurs de un an. Ministrul Cuc a subliniat că are și acum în pregătire o Ordonanță de Urgență, care să îi permită semnarea contractelor, în ciuda contestațiilor introduse. Despre această OG, Cuc făcuse vorbire, cu speranțe, și în 24 mai, pe șantierul autostrăzii. Nu sunt, însă, clare evoluțiile pe acest subiect, la acest moment:

„Curaj am nelimitat și îmi asum lucruri pe care nu și le-au asumat mulți alții. Avem semnate contracte cu clauze suspensive și o să vedeți alte proiecte lansate acum. În momentul în care am dat OG pe circuitul extern, deși am avut promisiuni de la fostul ministru Tudorel Toader că mi-o va aviza, totuși, mi-a dat Ordonanța cu 17 pagini de observații, practic mi-a pus 18 aviztori și să îmi avizeze Ordonanța tot Guvernul, deși nu avea nicio treabă… Și m-a trimis să iau și punct de vedere de la CSAT. Împreună cu Ana Birchall, împreună cu experții de la Ministerul Justiției, am reușit, în urmă cu două săptămâni, să demontăm fiecare observație. Ordonanța a ieșit, din nou, pe circuitul de avizare, și sper că până la sfârșitul lunii august, până la sfârșitul vacanței parlamentare, să am Ordonanța lansată. Credeți-mă că, dacă există orice pârghie legală care îmi permite să semnez contractul cu orice firmă serioasă, eu îmi asum. Mă rog, nu eu îmi asum, ci Compania, că nu face ministrul. Dar sunt oameni tineri (la CNAIR – n.red.), care au muncit să deblocheze și să lanseze proiecte. Cameni care au înțeles necesitatea și dorința românilor, de a avea infrastructură, în România. Deci, își vor asuma și ei, în egală măsură, așa cum și eu, ca ministru îmi asum anumite lucruri”, a declarat curajosul ministru Cuc, cu origini și în județul Bihor, zona Ștei…