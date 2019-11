Nana, C-Block și Face Team au făcut show la Oradea

Idoli muzicali ai anilor ’90, Nana și C-Block i-au emoționat pe orădenii care au fredonat hit-urile anilor ’90, pe care le-au redescoperit, cu această ocazie. Nana a anunțat publicul că Red Money de la C-Block a ținut să își onoreze concertul de la Oradea, în ciuda faptului că în această săptămână i-a murit fratele. Când pe scenă au ajuns cei de la C-Block, s-a ținut un moment de liniște, în memoria fratelui artistului.

Sub genericul Urban Beats, în Oradea au putut fi auzite live hit-urile Nana, precum “Lonely” sau “Let It Rain”, ori cele ale C-Block, precum “So Strong Out” sau “Time Is Ticking Away”.

Însă primii care au făcut spectacol au fost britanicii de la Face Team – o trupă de baschet acrobatic, deveniți celebri în urma concursului “Britain’s Got Talent”.

Organizatorul evenimentului a fost Artistic Entertainment, reprezentat de Edina Doczi, care merită aprecieri pentru inițiativa de a aduce la Oradea nume consacrate ale muzicii anilor ’90. Dovadă că orădenii nu trebuie să aleagă mereu Clujul, atunci când vine vorba despre spectacole și concerte de ținută internațională.