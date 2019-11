Noi restricții pe Magheru! Pentru a fluidiza traficul, se modifică și orarul școlilor din zonă

Că șantierele de toamnă – iarnă sunt cauzatoare de deranj maxim e un adevăr care se verifică din nou, de data aceasta în zona Magheru. Lucrări care peste vară s-ar fi făcut cu deranj minim impun, acum, măsuri inedite pentru diminuarea ambuteiajelor de trafic.

Astfel, din cauza creșterii volumului de muncă la Pasajul Magheru și având experiența traficului infernat de la începutul anului și școlar și până acum, Primăria a obținut de la Poliția Rutieră și de la Inspectoratul Județean Școlar mici amânări ale orelor la care încep cursurile la două dintre școlile vecine cu șantierul.

Astfel, din 25 noiembrie se va finaliza cea de-a treia bandă a Podului Dacia, pe ambele sensuri. Din acea dată, benzile noi, cele dinspre parapeții podului, vor prelua întreg traficul rutier pentru că cele două benzi de pe mijlocul podului, inclusiv linia de tramvai.

„Pentru că va fi o aglomerație destul de importantă pentru că circulația va fi restricționată la o singură bandă pe sens, săptămâna trecută am avut întâlniri cu Poliția Rutieră din cadrul Poliției Municipiului Oradea și cu Inspectoratul Școlar și cu conducerea a două școli, Liceul Greco-Catolic care are în zonă 11 clase și Școala Gimnazială Oltea Doamna, care are 36 de clase în Parcul Traian și am decis următorul lucru: din 25 noiembrie, programul celor două școli va fi decalat astfel: cursurile la Liceul Greco-Catolic vor începe de la ora 8:30 iar cursurile de la Oltea Doamna vor începe de la ora 9:00. Asta pentru a evita aglomerația în zonă”, a spus viceprimarul Florin Birta luni, în conferință de presă.