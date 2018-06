Notari acuzați de gestionare frauduloasă a fondurilor Camerei Notarilor Publici Bihor

Nemulțumiți de modul în care au fost gestionate fondurile Camerei Notarilor Publici Bihor, doi notari și-au dat în judecată colegii din Camera Notarilor Publici Bihor și din Uniunea Națională a Notarilor Publici București. De asemenea, a fost acționată în judecată președinta Camerei Notarilor Publici (CNP) Oradea – notărița Marinela Baba, fostul președinte al Camerei – notarul Cornel Gârba, vicepreședintele Camerei Notarilor Publici Oradea – notarul Dumitru Botea, precum și notarul Silviu Dehelean, membru al CNP Oradea și deputat USR. Mai mult, a fost citat chiar și Ministerul Justiției!

Cei doi notari au solicitat Tribunalului Bihor obligarea pârâților la restituirea sumelor achitate nejustificat pe ultimii 5 ani de Camera Notarilor Publici. Ei au solicitat o expertiză financiar-contabilă a cheltuielilor nedeductibile, nejustificate, în această perioadă.

Totodată, aceștia au cerut instanței să constate nulitatea absolută a unei hotărâri a Adunării Generale a CNP Oradea (din 25 februarie 2012), prin care a fost stabilit – susțin ei – fără cvorum legal, un post de notar public pentru Salonta și, în consecință, anularea lui.

Oradea. Notarii Ilie Drăgoiu și Gheorghe Igna au chemat în judecată Camera Notarilor Publici (CNP) Oradea, Uniunea Națională a Notarilor Publici București, Ministerul de Justiție și pe notarii Marinela Baba (președintele CNP), Cornel Gârba (fost președinte al CNP), Dumitru Botea (vicepreședinte al CNP) și Silviu Deheleanu (membru al CNP). Aceștia au solicitat Tribunalului Bihor să pronunțe o hotărâre prin care să-i oblige pe pârâții Baba, Gârba, Botea și Deheleanu – membri în conducerea Camerei, cât și pe membrii Consiliului Director al Camerei Notarilor Publici, la restituirea sumelor achitate nejustificat pe ultimii 5 ani de organizația profesională, precum și anularea unui post de notar pentru Salonta, în ciuda faptului că acesta a fost stabilit fără cvorum legal.

Raport

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanții au arătat că există suspiciunea unor deturnări de fonduri și de delapidare în perioada 2007-2016.

,,Avându-se în vedere modul de cheltuire a sumelor încasate la nivelul Camerei Notarilor Publici în perioada 2007-2016, am solicitat un audit economico-financiar la CNP, în cadrul Adunării Generale din martie 2017. Pentru a ne face o imagine asupra cheltuielilor efectuate în această perioadă, am pornit de la sinteza Comisiei de cenzori pe anii 2004-2007 (perioadă în care președinte al CNP a fost notarul Ilie Drăgoiu – n.r.). Din analiza veniturilor și cheltuielilor aferente acestor perioade rezultă că, pe această perioadă, s-au încasat 2.900.000 de lei, s-au cheltuit 864.000 de lei și au rămas 2.041.000 de lei, sume disponibile la predarea mandatului”, se arată în cererea de chemare în judecată.

Reclamanții au defalcat cei 864.000 de lei cheltuiți astfel: cheltuieli de protocol (85.000 de lei), cheltuieli de investiții (352.000 de lei), cheltuieli salarii (390.000 de lei) și donații (73.000 de lei).

„Din analiza raportului Comisiei de cenzori 2007-2010, pe perioada mandatului domnului Cornel Gârba, total venituri sunt 4.348.000 de lei, iar total cheltuieli sunt 2.792.000 de lei, cheltuieli care, defalcate pe elemente de cheltuieli mai mari, reprezintă: cheltuieli protocol (306.000 de lei), cheltuieli deplasare (127.000 de lei), cheltuieli salarii (1.410.000 de lei, din care pentru Colegiul Director 802.000 de lei), reparații (81.000 de lei), ajutoare materiale și donații (260.000 de lei)”, mai este stipulat în motivarea cererii.

De asemenea, reclamanții au arătat că în perioada mandatului Marinelei Baba există un deficit bugetar pe anul 2015 de 20% față de încasări.

„În perioada mandatului doamnei Baba Marinela, raportul Comisiei de cenzori este pe ani, și exemplificativ vă dăm raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2015. Din analiza veniturilor și cheltuielilor pe acest an, total venituri sunt 1.130.000 de lei, iar cheltuielile sunt de 1.300.000 de lei, depășindu-se cu circa 20%. Ca elemente de cheltuieli mai mari consemnăm: deplasări (80.000 de lei), cazare și diurnă corp control Uniunea Națională a Notarilor Publici România (20.000 de lei), salarii – colegiu director (290.000 de lei), personal angajat activitate economică (73.000 de lei) și ajutoare materiale (215.000 lei).

Acte justificative

Notarii reclamanți au cerut ca auditul să verifice și acordarea ajutoarelor materiale – dacă există acte justificative, facturi, deconturi, valoarea care se putea acorda, dacă a existat contract de mecenat pe sumă, dacă cheltuiala este deductibilă parțial sau total.

„Dacă suma acordată ca ajutor material depășește un cuantum, este considerată drept salariu și trebuie calculate impozit și CAS pe aceste venituri. În ceea ce privește protocolul, trebuie avut în vedere cuantumul, facturile, ținând cont de faptul că această categorie de cheltuieli a crescut exponențial, dacă este justificat sau nejustificat ca și cheltuială deductibilă. La fel, în privința delegațiilor trebuie verificat fiecare decont pe persoană/zile, ținând cont de faptul că diurna pe zi acordată în România poate fi de maximum 31 lei/persoană, iar pentru exterior circa 95 euro/persoană”, au mai precizat reclamanții.

Aceștia au arătat că, în anul 2014, a fost deturnat un control al Uniunii de la Timișoara la Oradea, iar experții finaciar-contabili trebuie să aibă acum în vedere dacă aceste cheltuieli trebuiau făcute de către UNPR – pentru că acest control a fost solicitat de către Uniune, nu există cerere a colegiului director în acest sens. De asemenea, a fost cerută verificarea cheltuielilor de decontaminare a arhivei, în valoare de 90.000 de lei, precum și cele cu antivirus, securizare calculator (de 100.000 de lei) și legalitatea lor.

În instanță a fost cerută și verificarea cheltuielilor cu salariile colegiului director în raport cu activitatea membrilor colegiului director (800 de euro pentru vicepreședinte și 1.000 de euro pentru președinte).

„Noi suntem circa 105 notari și nu s-a realizat niciun obiectiv de investiții în toată această perioadă. Camera Notarilor Publici Oradea s-a transformat în societate de caritate, Maica Tereza, deși nu are sediu, singura din România, acordă ajutoare materiale de sute de mii de lei, începând cu președintele și vicepreședintele, pe lângă salariile de 1.000, respectiv 800 de euro, și veniturile pe care le încasează de la notari. Mai mult, aceste ajutoare materiale se acordă pentru diverse persoane care nici măcar nu fac parte din asociația noastră”, a evidențiat unul dintre notarii reclamanți.

O altă nemulțumire a notarilor este legată de scoaterea la concurs a unui post de notar la Salonta. Aceștia susțin că nu a fost îndeplinită condiția de cvorum – de jumătate plus unu din numărul celor prezenți pentru a se vota un post pentru Salonta.

„Din procesul-verbal rezultă faptul că nu a fost îndeplinit nici după turul 1, nici după turul 2, cvorumul de 40 + 1 din numărul celor prezenți. Noi am plecat acasă după terminarea ședinței. În sală au rămas 13 persoane (membrii colegiului director, care au hotărât și hotărăsc toate în Camera Notarilor Publici Oradea, plus încă 8 colegi). Noi am aflat cu stupoare, după doi ani de zile, că avem post la Salonta și o nouă colegă la Salonta”, mai spun ei.

Întâmpinări

Ei susțin că cererile lor, atât în ceea ce privește postul, cât și în ceea ce privește auditul economico-financiar, au fost respinse și de Adunarea Generală, dar și de Uniunea Națională a Notarilor Publici. Pârâții au depus la dosar întâmpinări prin care solicită respingerea acțiunii, invocând excepția necompetenței materiale a Tribunalului Bihor, excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, a lipsei de interes, a lipsei calității procesuale pasive și excepția prescripției dreptului material la acțiune.

Dosarul este pe masa judecătorului de cameră preliminară, având termen data de 22 iunie 2018.