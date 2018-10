O fostă campioană mondială îți dă forță să te împaci cu adolescenta din tine

Editura Casa şi Liceul „Onisifor Ghibu” Oradea vă invită la evenimentul intitulat „Girl Power”, prilejuit de lansarea versiunii românești a cărții „Ghidul fetelor”, scrisă de Marawa Ibrahim, cu ilustrații de Sinem Erkas.

Momentul acestei lansări a fost ales în proximitatea datei de 11 octombrie care, începând din 2011, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU, a fost decretată drept Ziua internațională a fetelor.

Pe lista partenerilor se numără Centrul Puls, care acordă asistență adolescentelor care se confruntă cu diverse probleme, și CS Gym Oradea, reprezentată de Anca Wallmen, președinta Federației Române de Karate Kyokushin. Câteva sportive antrenate de aceasta vor susține o demonstrație de autoapărare pentru uzul fetelor. De ce o sportivă la lansare? Aceasta pentru că, dincolo de faptul că multipla campioană Anca Wallmen este un adevărat ambasador atunci când vorbim despre „girl power”, dar și pentru că autoarea, australianca Marawa Ibrahim, este campioană mondială la hoola-hop și dansuri acrobatice. Iar cel care ilustrează cartea, Sinem Erkas, este un reputat artist grafic.

„De profesie ilustrator şi artist vizual, Sinem Erkas se exprimă în diferite limbaje plastice, având un talent deosebit de a crea imagini elegante, debordând de imaginaţie. Creaţiile sale acoperă o gamă largă de genuri, de la opere de artă digitale până la ilustrații foto, decoruri pentru spectacole și, mai recent, fonturi de litere generate de silueta umană. Inspirându-se din Pop Art, din Minimalism și din grafica bazată pe iluzii optice, Sinem realizează lucrări îndrăzneţe şi pline de dinamism, care te invită să le priveşti iar şi iar”, se arată în prezentarea cărții.

„Scrisă cu empatie, autoironie și umor, cartea îmbracă forma unei mărturisiri autobiografice a autoarei, concepută în sensul educației sănătoase – fizice, mentale și emoționale – a fetelor, pe fondul transformărilor suferite la trecerea de la copilărie la adolescență, ca preambul la viața de adult”, spune Bökös Emese, reprezentant al Editurii Casa, editură „vinovată” de apariția cărții.

Evenimentul va include și un concurs de eseuri, dotat cu premii în cărți oferite de Editura Casa, participantele fiind eleve ale Liceului „Onisifor Ghibu”, anunță organizatorii. Întâlnirea va fi moderată de doamna conf. univ. dr. Ramona Novicov, critic de artă.

„Ca notă distinctă, va fi o reuniune doar «între noi, fetele», Girls Only, publicul și actorii acestei întâlniri fiind exclusiv femei. Sunt invitate în primul rând eleve și cadre didactice ale școlii”, a precizat Bökös Emese, reprezentant al Editurii Casa.

Cartea-consilier

La vârsta de zece ani, autoarea Marawa Ibrahim a avut prima menstruaţie. A simțit atunci că i-a lipsit cineva care să o ajute să-și iubească și să-și înțeleagă corpul aflat în plină transformare.

„Ce bine era să fi avut atunci pe cineva alături – o femeie mai în vârstă, inteligentă, amuzantă, sinceră și fără inhibiţii – pe care s-o asculte cu luare-aminte și care să-i explice în detaliu cum stă treaba. Să-i spună cum e-n zilele în care ai menstruație sau să-i relateze o poveste personală despre cum s-a simţit când a fost nevoită să meargă glonţ la baie, lăsând în vasul toaletei şcolii urme mai greu de şters. Cineva care s-o inspire, care s-o facă să râdă și să se simtă bine în raport cu propria persoană. Hei, surioară, din fericire tu ai această şansă! Pune-te pe citit!”, e îndemnul promotorilor cărții.

Coperta cărții © Coperta cărții

„Ghidul fetelor” e o carte amuzantă, menită să-ți dea forță să treci ușor peste schimbările care au loc în corpul tău de adolescentă. „Felul în care Marawa îţi explică lucrurile te va face nu o dată să zâmbeşti!”, asigură Huffington Post într-o cronică dedicată cărții.