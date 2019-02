Oradea contează tot mai mult pe harta IT

Municipiul de pe Crişul Repede începe să conteze tot mai mult pe harta industriei de IT. Asta este una dintre explicaţiile pentru care Microsoft a ales Oradea pentru desfăşurarea primului eveniment din seria „Work smart. Achieve more | The Tour”. Evenimentul, la care coorganizator a fost Asociaţia Firmelor Bihorene, s-a derulat marţi, 19 februarie 2019, la Double Tree by Hilton Oradea.

Pe agenda lui s-au regăsit specialişti importanţi, reprezentanţii unor companii care au un cuvânt de spus în domeniul IT.

„Evenimentul de azi este primul dintr-o serie pe care noi le facem în ţară. Celelalte vor fi organizate la Cluj Napoca şi Iaşi. Ne dorim foarte mult să reuşim să oferim soluţii pe care partenerii noştrii le dezvoltă către clienţii care nu sunt din Bucureşti”, a explicat Lucian Ungureanu, Azure Product Marketing Manager la Microsoft România.

De ce a fost introdusă Oradea în lista celor trei oraşe care găzduiesc evenimentul? „Am văzut potenţialul din Oradea şi este un oraş în care noi încă nu am ajuns. Am văzut felul în care companiile se dezvoltă în Oradea. Sunteţi pe locul doi în topul celor mai atrăgătoare oraşe din România. Se fac investiţii, oraşul se dezvoltă frumos şi am considerat că este oportun pentru noi să facem un eveniment în această zonă”, a punctat reprezentantul Microsoft câteva dintre motivele pentru care a ales Oradea. Potrivit acestuia, prezenţa în sală a fost peste aşteptări.

Digitalizare

„În cadrul acestui workshop vrem să promovăm soluţiile care pot ajuta companiile. Transformarea digitală este inevitabilă. România este încă în faza de «early adopters». Încă este o rezistenţă din partea unor companii, dar tehnologia va fi adoptată până la urmă. Pentru că, cei care fac acest lucru au un avantaj foarte mare faţă de restul competitorilor. Fac acelaşi lucru mult mai repede, mult mai eficient şi cu mult mai puţini bani. Şi sunt mai aproape de clienţi”, a subliniat Lucian Ungureanu.

Specialistul este de părere că digitalizarea este inevitabilă şi va fi adoptată mai devreme sau mai târziu. Cel mai mult vor avea de câştigat cei care o vor adopta mai devreme.

În cadrul worshop-ului acesta a venit cu exemple concrete. Unul dintre acestea este AFIR (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale). Ei au avut trei obiective: optimizarea fluxurilor fondurilor europene, transparenţă mare a acestui lucru şi oferirea de şanse egale tuturor beneficiarilor. „Ei au reuşit să reducă birocraţia, au obţinut transparenţă şi eficienţă maximă în obţinerea de fonduri europene”, a precizat reprezentantul Microsoft.

„MakeIT în Oradea”

Pe lista speakerilor s-a aflat şi Alina Silaghi, directorul Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO), care a mulţumit pentru oportunitatea oferită de AFB de a prezenta proiectul „MakeIT în Oradea”. „Pe noi ne preocupă educaţia şi viitorul acesteia. Un studiu recent, făcut de o companie de IT, precizează că 85% din meseriile care vor exista încă nu au fost inventate. 60% din copii vor avea meserii care, încă, astăzi nu există. Noi credem că aceste statistici sunt importante şi trebuie luate în calcul”, a precizat Alina Silaghi.

Aceasta a subliniat că s-a ajuns aici datorită strategiei adoptate de Primăria Oradea pentru atragarea unui volum cât mai mare de fonduri europene, crearea de locuri de muncă, investiţii masive în infrastructură, în infrastructura turistică, reabilitarea centrului istoric şi prioritizarea transportului în comun.Până în anul 2019 au fost atrase fonduri europene în valoare de 310 milioane de euro, au fost realizate trei parcuri industriale complet utilate, unde au fost create peste 6.000 de locuri de muncă.

„Pentru că ne implicăm în proiecte pe învăţământ, am ajuns, în urma acestor statistici pe care le-am studiat şi analizând piaţa locală, la concluzia că una din componentele esenţiale este digitalizarea învăţământului. Ne-am gândit că o orientare mai bună către industria tech ar fi pentru noi un atu”, este de părere şefa ADLO.

Alina Silaghi a declarat că pilonii dezvoltătii de azi în cadrul economiei municipiului Oradea sunt: comerţul, industria, construcţiile şi transportul. Pilonii viitorului vor fi turismul şi IT. „Vrem să promovăm programul «Realizează-te în Oradea». Direcţiile principale sunt încurajarea elevilor de la licee să se înscrie la facultăţi cu specializare în domeniul IT din cadrul universităţilor din Oradea. Dorim să susţinem financiar studenţi înscrişi la universităţile orădene, care se vor specializa pe o curriculă de IT. Companiile din IT vor avea impozit redus pentru spaţii şi vor fi sprijinite să-şi construiască birouri de clasă A. De asemenea, va fi constituit un fond de investiţii pentru susţinerea start-up-urilor din domeniul IT”, a punctat Alina Silaghi câteva dintre priorităţile programului „Realizează-te în Oradea”.