Oradea Summer Film debutează cu un film regizat de o orădeancă

Organizat de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu sprijinul Primăriei Oradea, festivalul Oradea Summer Film se află la cea de a doua ediție. 1

7 zile de cinema în aer liber, filme românești, internaționale, concert simfonic, Caravana ArtHouse, Caravana NexT și Caravana TIFF sunt doar câteva dintre reperele ediției 2017.

Gustări pentru cinefili

Organizatorii precizează că zona Parcului Cetății va fi special amenajată cu luminițe, hamace, baloți de paie, fotolii de puf, pături, pentru serile mai răcoroase și umbrare, pentru ca participanții să fie feriți de razele soarelui. Filmele vor fi difuzate pe un ecran curbat de 7 metri lungime și 4 metri înălțime. „Ecranul va fi mai performant decât cel de anul trecut, atât prin calitatea imagini cât și prin faptul că vorbim de un ecran curbat”, a specificat directorul APTOR, Mihai Jurcă. Referitor la partea de sonorizare, el a precizat va fi instalat un sistem de sunet surround 5.1.

Tot în cadrul evenimentului vor fi amplasate și două căsuțe, una cu băuturi răcoritoare și gustări: nachos, popcorn, etc, iar alta cu vin și alte produse derivate. Participanții se vor putea răcori și de la standul cu înghețată, care se va regăsi în cadrul evenimentului.

Totodată, partenerii evenimentului vor amenaja colțuri personalizate de relaxare, unde cinefilii vor beneficia de WiFi sau prize pentru a-și încărca telefoanele.

Film regizat de orădeanca Monica Lăzurean-Gorgan

Primul film care va rula în cadrul evenimentului este regizat de orădeanca Monica Lăzurean-Gorgan, producătoare și regizoare de film stabilită în București. Orădeanca va fi prezentă la proiecția din 4 august, iar după film spectatorii îi vor putea adresa întrebări.

Filmul „Doar o răsuflare” este produs de HBO Europa și a fost deja premiat în cadrul mai multor festivaluri internaționale: la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina), Let’s Cee (Austria), dar și naționale: Astra, Gopo și DocuArt.

Lansat în 2016, filmul „Doar o răsuflare” explorează natura profund contradictorie a iubirii în viața de familie. Filmul devine martorul a șapte ani din viața familiei Sicrea, care locuiește într-un sat din România, surprinzând în imagini picturale încercările prin care trec Dobrin, soția lui, Lia și cei trei copii. Dobrin așteaptă să se întâmple o minune care să o facă pe Denisa, fiica lui cea mică, să se ridice din scaunul cu rotile și să poată merge. Pe măsură ce copii devin adulți sub ochii noștri, vedem cum relația sa apropiată cu Dumnezeu afectează relațiile din familie.

Alături de acesta, filmele difuzate pe 25, 26 și 27 august, vor fi proiectate în premieră în Oradea și fac parte din Caravana ArtHouse. „Acestea sunt filme care nu sunt distribuite în cinema, care au un circuit aparte, în festivaluri de film sau evenimente speciale, precum cel de la Oradea. Aceste filme au în comun că sunt la granița dintre documentar și ficțiune și în toate apar non-actori”, a precizat orădeanca Cristina Vaneș, organizatoarea evenimentului Caravana ArtHouse.

Caravanele NexT și TIFF

Cele două evenimente vor aduce la Oradea proiecții de scurt metraj și filme premiate în marile fesitvaluri. Caravana NexT se va desfășura între 8 și 10 august și va avea trei seri tematice diferite: Seara de Oscar, Best of Festivalul NexT și Scurtmetraje Românești la NexT.

De cealaltă parte, Caravana TIFF va avea loc o săptămână mai târziu, în 15-16 august. Spectatorilor li se pregătesc comedii, drame, thrillere, animații și filme premiate în marile festivaluri. La fel ca și la prima ediție, DIGI Film aduce la Oradea filme de cinema, pline de acțiune și aventură: London has Fallen, Dark Places, Ender’s Game, Empire State: Lovitura Secolului, Gods of Egypt, Point Break, And so it goes, The Cobbler și Alex Rider: Operations Stormbreaker.