Orădeni premiaţi pentru un robot

„Pasiunea mea este electronica şi cam tot ce are legătura cu ea. Pasiunea asta, sunt gata să o spun, o am de când m-am născut, în 1996. Am ştiut toată viaţa că eu vreau să mă ocup cu astfel de activităţi”, spune Kovacs Gabor, student la Universitatea Oradea, care a fost răsplătit cu premiul I la Sesiunea cercurilor știinţifice studenţeşti în domeniile Inginerie Electrică, Control şi Calculatoare. Evenimentul se află la cea de-a IV-a ediţie, a avut loc la Piteşti și a constituit faza naţională.

„Robotul pe care l-am prezentat la Piteşti a fost pentru competiţia Robot Challenge Oradea. Robotul a participat la categoriile «Line follower classic» şi «Line follower enhanced». Prezentarea pe care am realizat-o la Piteşti a convis şi am obţinut locul I, alături de colegul meu Tunyogi David Sandor”, a spus Kovacs Gabor.

Tunyogi David Sandor ne mărturisește că pasiunea lui pentru acest domeniu a început în clasa a VII-a, când a vrut să facă un amplificator. Despre robotul cu care a câştigat premiul I, Tunyogi David Sandor spune că „este un robot cu două motoare, capabil să urmeze autonom o bandă neagră desenată pe fundal alb. Un robot tip «line follower» folosește de regulă senzori IR pentru a face diferența între zona alba și linia pe care trebuie să meargă. Procesarea datelor este rezolvată cu ajutorul microcontrolerului. Robotul ar putea fi folosit pentru o bandă transportoare”, explică Tunyogi David Sandor.

Sesiunea cercurilor știinţifice studenţeşti în domeniile Inginerie Electrică, Control şi Calculatoare este organizată anual de un consorţiu din cinci universităţi: Universitatea din Piteşti, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi, începând cu acest an, Universitatea din Oradea. Sesiunea studenţească este sponsorizată de companii importante din ţară.

„Din partea Universităţii din Oradea au participat 8 studenţi de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, specializările Automatică şi Informatică Aplicată, Electronică Aplicată şi Calculatoare. Lucrările realizate de către studenţi au fost selectate la nivelul Facultăţii I.E.T.I. În urma desfăşurării sesiunii mai sus-menţionate, au fost premiate cu locul I lucrările studenţilor David Sandor Tunyogi şi Gabriel Daniel Kovacs, de la specializarea Electronică Aplicată. Titlurile lucrărilor sunt «Consideraţii asupra implementării hardware a unui robot de tip enhanced time follower», respectiv «Consideraţii asupra implementării programului de comandă pentru un robot de tip enhanced time follower». Menţionăm că studenţii au conceput şi realizat, prin eforturi proprii, respectivul robot”, spune prof. univ. dr. ing. Mircea Gordan.

Domeniul informaticii este din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Spre exemplu, în Bucureşti, la Facultatea de Matematică şi Informatică, concurenţa este de 7,7 candidaţi pe un loc. Aceasta în condiţiile în care la mijlocul anilor 2000, până prin 2010 – 2011, nu se reuşea acoperirea locurilor din prima sesiune de admitere, din iulie. La specializarea similară cu cea de la Facultatea de Calculatoare, concurenţa în acest an a fost de 17 candidaţi pe un loc.