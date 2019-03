Vasile Pop a marcat singurul gol oficial al Luceafărului în 2019. Al şaselea gol, dintre care cinci în campionat şi unul în Cupa României.

Mijlocaş sau atacant, fotbalistul aşteaptă încrezător duelul cu U Cluj-Napoca programat duminică, de la ora 13:00, la Baza Sportivă Luceafărul din Sânmartin.

„Cu siguranţă am fi meritat mai mult în jocul cu ACS Poli Timişoara, însă acel joc a trecut şi acum suntem focusaţi pentru jocul cu U Cluj. Nu ne aşteaptă un meci uşor, i-am văzut şi luni la TV în jocul cu ASU Poli (n.r. – câştigat cu 1-0). Stau bine în teren, au o echipă experimentată, dar au şi puncte slabe, pe care sperăm să le speculăm. În acest moment, în Liga 2 consider că oricine poate bate pe oricine. Suntem încrezători şi determinaţi! Am demonstrat că suntem redutabili pe teren propriu şi vrem să arătăm acest lucru şi duminică. E important să câştigăm cu U Cluj”, spune Vasile Pop.