Practică la cele mai puternice firme de IT

Elevii din Oradea vor avea șansa de a participa la sesiuni de practică și mentorat, workshop-uri și training-uri în companii mari din domeniul IT.

Acest lucru va fi posibil în cadrul programului „Descoperă-ți Pasiunea în IT”, lansat duminică la Oradea și inițiat de Asociația DpIT.

Programul le oferă liceenilor posibilitatea de a explora domeniul tehnologiei prin interacțiune directă cu responsabilități reale și mediul de muncă dintr-o companie.

Primii elevi care s-au înscris deja în acest program sunt cei de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Ei au început deja practica la sediul Fortech, care îi va găzdui în următoarele cinci luni.

Născut la Cluj în urmă cu patru ani, programul a crescut și s-a dezvoltat în fiecare an. Anul acesta, programul numără un total de 135 de elevi din 4 județe, împărțiți în 27 de echipe, iar numărul firmelor implicate direct în sprijinirea programului a ajuns la 12.

„«Descoperă-ți pasiunea în IT» este un program de referință pentru Fortech, în care am investit constant încă de la prima ediție. Am făcut asta pentru că știam că le va aduce tinerilor o perspectivă nouă față de mediul IT. De aceea, nu poate decât să ne bucure faptul că anul acesta programul se extinde și în Oradea. Rezultatele obținute în Cluj, în ultimii patru ani de program, au fost remarcabile, și sperăm ca și liceenii de aici să fructifice oportunitățile de învățare care li se oferă. Suntem conștienți că doar printr-un efort comun al mediului privat și public, putem avea tineri pregătiți pentru cerințele actuale ale pieței muncii’, spune Călin Văduva, CEO Fortech, firma care îi găzduiește pe liceenii orădeni în practică.