Pricesne și gusturi autentice la Izbuc

12 producători locali și-au expus produsele în cadrul Târgului. Vizitatorii au putut degusta din produsele apicole, gemuri și dulcețuri, zacuscă, uleiuri presate la rece, sucuri naturale, dar și din delicioasele sarmale (de post și cu carne) și dulciuri de casă expuse.

Fiecare zi a târgului a început cu o slujbă celebrată de preoții călugări și a continuat cu un festivat de pricesne susținut de membrii Ansamblului artistic „Aușana” și de Ansamblul Artistic Profesionist „Crișana” din Oradea, dar și de cei ai Corului Mănăstirii Izbuc.

„Este o bucurie să fim în aceste două zile de sărbătoare la Izbuc. Avem 12 producători locali, din zona Beiuș, Ștei și Vașcău, dar și din Oradea și din împrejurimi. Ne bucurăm că am venit în această zonă nu numai pentru a o promova din punct de vedere culinar, ci mai ales produsele pe care le expunem au acest rol, până la urmă, de a chema lumea în zona aceasta”, a spus Mihai Dacin, organizatorul evenimentului.

Eco Food este un târg local de gastronomie eco și bio, organizat de către Mănăstirea Izbuc, în calitate de partener de proiect, prin proiectul „Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft crossborder services în the counties of Bihor and Hajdu-Bihar), finanțat în carul Programului Interreg V-A România-Ungaria, de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Dezvoltare Regional European, România și Ungaria.